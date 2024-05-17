陸4月工業增加值年增6.7%超預期 消費零售意外減速

根據大陸國家統計局17日發布，隨著製造業復甦步伐加快，大陸4月規模以上工業增加值年增6.7%，較上月增加2.2個百分點，超乎市場預期。不過，社會消費品零售總額年增2.3%，較上月下跌0.8個百分點，意外減速，劣於預期；今年前4月全國固定資產投資年增4.2%，略遜於預期。整體來看，大陸4月經濟數據好壞參半。

大陸國新辦17日上午召開4月國民經濟運作舉行發表會。大陸國家統計局發言人劉愛華指出，4月受惠於宏觀政策持續協同發力，加上出口加速拉動，工業生產成長已加快。大陸4月規模以上工業增加值年增6.7%，比上個月加快了2.2個百分點；月增率0.97%，是近年來月月成長率的一個高點。

劉愛華指出，4月有超過八成產業和近六成產品增速回升。在一系列穩外貿政策作用下，工業出口交貨值持續回升，帶動電子、紡織等出口佔比較高的產業恢復向好，是工業生產加快的重要原因。

劉愛華續指，4月規模以上裝備製造業增加價值年增9.9%，較上個月加快3.9個百分點，回升幅度較大。其中，汽車製造業年增16.3%，電腦通訊和其他電子設備製造業年增15.6%。相關產品中成長比較快的，比如說動車組產量年增212.5%；新能源汽車成長39.2%，5G智慧型手機成長18.7%。

劉愛華表示，下階段，工業領域大規模設備更新和消費品以舊換新政策將釋放更大的市場空間，將進一步助力新動能加速培育成長，增強工業發展動力。同時製造業採購經理指數已連續兩個月處於擴張區間，規模以上工業企業獲利年增率已連續三季成長，這些因素將會對工業經濟持續回升形成強力支撐。

不過，大陸4月社會消費品零售總額年增2.3%，創2023年2月以來新低。其中，汽車以外的消費品零售額成長3.2%。今年前4月社會消費品零售總額年增4.1%。

劉愛華指出，4月社會消費品零售總額年比較上月回落，是受到假日錯月帶來的較高基數影響。去年4月社會消費品零售總額年增高達18.4%，較上季成長1.06%，不管是年比增速還是月比增速都是全年各月的高點。

劉愛華表示，經初步測算，假日錯月帶來的高基數因素，影響社會消費品零售總額較去年同期成長超過1個百分點。從具體消費類型來看，糧油食品等基本生活類和部分升級類商品消費持續穩定成長。

另外，大陸今年前4月固定資產投資年增4.2%，成長速度比第一季回落0.3個百分點。劉愛華指出，原因與南方部分地區雨澇災害影響了工程進度有關，但整體來看，今年在積極擴大有效投資相關政策帶動下，固定資產投資整體維持穩定成長。

分領域來看，基礎建設投資年增6%，製造業投資成長9.7%，而房地產開發投資下降9.8%。分產業看，第一產業投資年增1.9%，第二產業投資成長13.0%，第三產業投資成長0.3%。按登記註冊類型看，大陸內資企業投資年增4.2%，港澳台企業投資成長6.4%，外商企業投資下降15.2%。

劉愛華指出，下階段，隨著政府投資的帶動和放大作用不斷顯現、市場信心和預期不斷增強、民間投資積極性逐步恢復以及項目要素保障的不斷強化，有效投資的關鍵作用有望得到進一步發揮。