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中國4月房價跌不休 70城新房與中古屋價跌幅擴大

中央社／ 北京17日電

中國4月房價持續低迷，70個城市的新房與中古屋價格仍幾乎都呈下跌。中國國家統計局城市司統計師王中華表示，4月房地產市場持續調整，各線城市商品住宅售價按月及按年跌幅都有擴大。

根據中國國家統計局今天公布的數據，4月一線城市新建商品住宅銷售價格月降0.6%，降幅較上月擴大0.5個百分點，其中，北京、廣州和深圳分別下降0.7%、1.3%和1.0%，上海上漲0.3%；二、三線城市新建商品住宅銷售價格月減0.5%和0.6%，降幅均較上月擴大0.2個百分點。

4月一線城市中古住宅銷售價格月減1.1%，降幅較上月擴大0.4個百分點，其中北京、上海、廣州和深圳分別下降1.6%、0.8%、1.4%和0.7%；二、三線城市中古住宅銷售價格均月減0.9%，降幅均較上月擴大0.4個百分點。

與去年同期相比，4月一線城市新建商品住宅銷售價格年減2.5%，降幅較上月擴大1.0個百分點，其中，北京、廣州和深圳分別下降0.5%、6.9%和6.7%，上海上漲4.2%；二、三線城市新建商品住宅銷售價格分別年減2.9%和4.2%，降幅較上月分別擴大0.9個和0.8個百分點。

4月一線城市中古住宅銷售價格年減8.5%，降幅較上月擴大1.2個百分點，其中北京、上海、廣州和深圳分別下降8.0%、7.5%、10.2%和8.5%；二、三線城市中古住宅銷售價格分別年減6.8%和6.6%，降幅均較上月擴大0.9個百分點。

中國國家統計局新聞發言人劉愛華今天在「4月份國民經濟運行情況」記者會上指出，下階段要統籌研究消化存量房產與優化增量住房的政策措施。

劉愛華指出，今年以來，各地區因城施策，不斷優化房地產政策，從4月份房地產領域主要數據情況看，房地產繼續處於調整期。1到4月份，房地產開發投資年減9.8%，新建商品房銷售面積下降20.2%，銷售額下降28.3%，房屋新開工面積年減24.6%。

北京 售價 房地產

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