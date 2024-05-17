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華府加徵中國電動車關稅 分析稱可視為政治表態

中央社／ 台北17日電

白宮宣布加徵自中國進口的電動車關稅至100%，德國經濟學者分析，此舉在美國選舉之年可視為對內政治的表態，當然也表達對中國近年來所作所為的不滿。

德國之聲（DW）16日報導，德國基爾世界經濟研究所（IFW）貿易政策研究中心主任辛茲（JulianHinz）表示，100%關稅是很高的稅率，這意味著，一輛車的價格因此翻倍，不過去年中國向美國出口的電動車僅1.2萬輛，相對於向全球出口的150萬輛，微不足道。

他說，從經濟上看，（新稅率）不會帶來多大的變化，而更多的是一種政治宣示，因新的關稅不僅針對中國的電動車，還包括太陽能電池、鋼鋁產品、半導體等。

辛茲指出，在（美國）選舉之年，這是一種對內政治的表態，當然也是表達對中國近年來所作所為的不滿，因關稅針對的這些產業獲得密集補貼，相關的討論不僅在美國，在歐洲也是如此。

雖然美國和歐洲也有高額補貼流入電動車產業，不過辛茲表示，中國的工業政策多年來皆由政府介入並鎖定特定做大產業，也就是說中國政府浪費資金，挹注優先發展產業，建立龐大產能，即使全世界消費者受益，也是扭曲市場的行為。

因華府已宣布加徵自中國進口的電動車關稅，辛茲建議歐盟，已經啟動的反補貼調查當然要照程序到底，並權衡歐盟的目標是什麼，關稅雖可保護特定產業，也會導致綠色轉型所需的產品價格上漲，不能指望中國製造商承擔這些成本。

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