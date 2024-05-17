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中國4月份CPI微增0.3% 官方：消費需求持續恢復

中央社／ 北京17日電

中國4月份全國居民消費價格（CPI）年增0.3%，1至4月份CPI為年增0.1%。中國國家統計局新聞發言人劉愛華今天指出，CPI正在改善，表明消費需求處於持續恢復態勢。

中國國新辦今天舉行「2024年4月份國民經濟運行情況」記者會，劉愛華做上述表示。

4月全國居民消費價格（CPI）年增0.3%，是連續3個月CPI上升。4月CPI月增0.1%，3月CPI月降0.1%。1至4月平均，CPI比上年同期上漲0.1%。

劉愛華指出，4月份，在居民消費需求，尤其是服務需求的帶動下，居民消費價格漲幅穩中有升，漲幅由上月的0.1%，上升到0.3%，擴大0.2個百分點。

她說，最值得關注的是核心CPI漲幅正在擴大，月增的數據由降轉漲，4月份扣除食品和能源價格後的核心CPI年增0.7%，漲幅比上月擴大0.1個百分點；與上月相比，從下降0.6%轉為上漲0.2%。

她說，整體來講，不管是從年增或月增來看，還是核心CPI變化來看，CPI變化都在改善，表明消費需求處於持續恢復態勢，認為CPI有望低位溫和回升。

另外，依據中國國家統計局今天公布，4月份全國規模以上工業年增6.7%，社會消費品零售年增2.3％；1至4月份，全國固定資產投資年增4.2%。

另外，劉愛華表示，中國就業形勢總體穩定，城鎮調查失業率下降。4月全國城鎮調查失業率5%，按年及按月都回落0.2個百分點。31個大城市調查失業率為5%。

劉愛華指出，4月份國民經濟運行總體穩定，持續回升向好。部分指標受節假日錯月、去年同期基數較高等因素影響增速有所放緩，但工業、出口、就業、物價等主要指標總體改善。但是，外部環境的複雜性、嚴峻性、不確定性明顯上升，經濟持續回升向好仍面臨諸多困難挑戰。

CPI 失業

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