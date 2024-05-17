陸超長期特別國債今首發 期限30年規模達1800億

為提振經濟，大陸財政部本周一宣布發行「超長期特別國債」，期限包含20年、30年、50年，外界預估規模將達1兆元人民幣（約新台幣4.5兆）。其中，30年期超長期特別國債17日正式首發，規模達400億元人民幣（約新台幣1,800億元）。這是今年超長期特別國債的首次發行。

綜合財聯社、新華財經報導，本期公債為30年期固定利率附息債，競爭性招標面額總額400億元（人民幣，下同）。票面利率將在今天上午，由56家金融機構承銷團進行競爭性招標後確定。在本息兌付日期方面，本期公債自今年5月20日開始計息，每半年支付一次利息，付息日為每年5月20日及11月20日，2054年5月20日償還本金並支付最後一次利息。

據報導，大陸今年發行的超長期特別公債規模將達1兆元，包含20年期3,000億元、30年期6,000億元、50年期1,000億元，計畫11月底前完成。主要用於投資能源安全、糧食安全及高水平科技發展等建設。

根據發行安排，今年將發行7隻20年期超長期特別國債，其中首發2隻、續發5隻，最早於5月24日發行；12隻30年期超長期特別國債，其中首發3隻、續發9隻，最早於5月17日發行；3隻50年期超長期特別國債，其中首發1隻、續發2隻，最早於6月14日發行。

從發行節奏來看，2024年超長期特別國債發行週期較長，呈現小額多發的特徵。從不同期限品種發行次數來看，以30年為主，有助於增強對長期限項目的保障能力、緩解中短期償債壓力，同時也滿足國債收益率曲線建設需要，進一步提升國債收益率曲線上關鍵點的有效性。

東方金誠研究發展部總監馮琳表示，超長期限特別國債的發行，可以更好匹配長期限專案融資需求、提升資金使用效率，增強財政對長期限專案的資金保障能力。另有分析認為，預計大陸央行可能降準降息，以採取對應的貨幣政策配合特別國債發行。

值得一提的是，大陸歷史上僅發行過三次特別國債，都是在經濟動盪時刻，分別是在1998年、2007年金融危機，還有2020年疫情爆發時期。這是大陸第四次發行特別國債，解讀多認為是為了刺激和拉抬萎靡不振經濟中一些重點行業和重點建設的復甦與發展。