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中國理想汽車銷量差 傳裁員5600人還遭集體訴訟

中央社／ 台北17日電

中國理想汽車是繼特斯拉、比亞迪之後第3家營利的新能源車企。現在卻因銷量不達預期，將裁員超過5600人。同時理想汽車也因下調銷量導致股價下跌30%，而引來投資者集體訴訟。

21世紀經濟報導16日指出，中國理想汽車將裁員18%，以2023年財報顯示的員工數3.16萬人計算，將裁員超過5600人。銷售部門預計裁員400人，招聘部門由原本200多人縮減至40至50人，智駕團隊縮減至1000人以內。

報導指出，理想汽車是中國造車新勢力表現最好的一個。理想在2023年交付37.6萬台車，全年營收人民幣1238.5億（下同，約新台幣5523億），淨利潤超過118億元，是繼特斯拉、比亞迪之後第3家營利的新能源車企。

良好的財務表現成為理想擴張的底氣，理想去年底預期2024年銷量目標是80萬台，公司因此大幅擴招，去年員工數較2022年增加63%，同期員工增幅遠高於蔚來的23%、小鵬的17%及極氪的28%。

然而理想首款純電動車MEGA及新款L系列銷量沒有達到內部預期，MEGA最近一個月銷量僅671台，原本每月銷售目標為8000台；L7、8、9今年前4個月銷量也不到3萬。因此理想汽車將年度預估銷量從80萬台下調至56至64萬台。

同時理想汽車也進行全系列車款降價，最直接降本增效的方式即縮減人力。2023年，理想汽車員工總薪資超過121億元，人均薪資超過38萬，而裁員超過18%大約能節省21億元。

另外第一財經16日報導，理想汽車也因下調銷量導致股價下跌而引來投資者集體訴訟。全球投資者權益律師事務所羅森律師事務所日前宣布，代表理想汽車證券購買者提起集體訴訟。

訴訟稱理想汽車的公開聲明存在重大虛假和誤導性，包括理想在推出MEGA車款時誇大市場對車輛需求和運營策略的有效性，不太可能達到2024年第1季的車輛交付量預期。投資者要求賠償股價下跌造成的損失。第一財經查詢美股和港股發現，在2月26日至3月20日間，理想汽車股價下跌30%。

2月26日，理想汽車在2023年財報電話會上預計2024年第1季交付量為10萬台左右，但僅僅20多天後，理想汽車發布公告稱，由於銷售訂單不及預期，公司預計第1季的車輛交付量下調至7.6萬輛至7.8萬台。

對於訴訟內容，理想汽車稱指控毫無依據，會全力保護公司和股東利益。

特斯拉 理想汽車 薪資

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