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海峽兩岸經貿交易會 福州登場
第二十六屆海峽兩岸經貿交易會十六日在福州開幕，本次活動吸引了包括兩岸重要工商團體、台胞台企代表及重要客商在內的逾千名嘉賓參與。大陸國台辦主任宋濤出席開幕式，他在致辭中表示，海峽兩岸經貿交易會歷經卅年的發展，已成為海峽兩岸享有盛名的綜合性經貿交流平台。
台灣商業總會理事長許舒博於開幕式上表示，他期盼加大兩岸的合作力度，並呼籲海基會、海協會必須重啟協商，主要是為了兩岸人民幸福與情感，相信將來福建與台灣會更緊密，除了經貿的往來之外，也要好好打造人員的往來，為兩岸好好的努力。
本屆海交會採用「五+三+N」模式，精心策劃了五大主要活動、三大配套主題交流平台以及多個招商推介和產業對接活動。
從開幕式到兩岸商會合作交流，再到福州市台協會成立卅周年對接交流會和招商大會，各項活動豐富多彩。
開幕式之後，舉辦了海峽兩岸交流交往分享會。與會嘉賓通過真實的故事和感人的案例，分享了兩岸交流交往的歷程和心得。
台商黃益建分享創辦福州第一家台商投資獨資企業「閩台行」的故事。他表示，創辦閩台行商場的初期面臨挑戰，但最終克服一切困難，當拿到了第一張執照，那一刻激動得幾乎無法用言語表達，「我相信，兩岸經貿合作的前景將更加廣闊。我們將繼續攜手前行，共同創造更加美好的未來。」
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