憂國安 陸聯網汽車 美將發限制令

美國商務部長雷蒙多周三表示，今年秋季將發布針對大陸聯網汽車的管理規則，理由是對美國民眾數據構成國家安全風險。這是美國政府繼對大陸電動車、太陽能電池等產品加徵關稅後，打擊大陸車的最新可能舉措。

今年二月，美國以「潛在的國家安全風險」為由宣布對大陸聯網汽車展開調查。雷蒙多上周曾表示，美國可能採取極端措施禁止大陸聯網汽車進入美國。

她十五日在參議院聽證會上進一步指出，大陸聯網汽車擁有數千個感測器、數千個晶片，由來自大陸的軟體控制，「他們會知道駕駛員要去哪裡、駕駛模式是什麼、你在車裡說了什麼……」，而這些數據會傳回北京。

而同樣可能因國安風險受到限制的，是生物產業。美國眾議院監督委員會周三以四十比一的壓倒性票數通過「生物安全法案」，該法案以國家安全為由，限制美國企業與大陸生物科技公司的業務合作，名單包含藥明生物、藥明康德、華大基因等大陸製藥和醫療保健企業。

此外，美國眾議院共和黨議員斯特凡尼克十五日推出法案，要求拜登政府對大陸製造的無人機徵收的關稅先提高百分之卅，之後每年提高百分之五，並在二○三○年之前禁止進口含有大陸製造的關鍵部件的無人機。

他強調，該法案將透過建立一個稅收中立撥款計畫來幫助美國人購買由美國和盟友安全製造的無人機，從而提高美國無人機製造商的競爭力。