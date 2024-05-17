中國大陸持美債規模 近15年新低

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

中國大陸連續第三個月減持美國國債。美國財政部近日公布最新國際資本流動報告（TIC）顯示，今年3月大陸所持有的美債規模為7,674億美元，月減76億美元，持債規模為近15年新低。

財聯社報導，隨美債價格在第1季大跌，美國主要海外「債主」在3月紛紛增加對美國國債的持倉力度，但大陸作為第二大海外「債主」，在當月卻選擇進一步減持。大陸3月減持76億美元，是繼今年1月以來的連續第3個月減倉。而從2022年4月起，大陸的美債持倉規模一直低於1兆美元。

大陸從2022年8月至2023年2月連續七個月減持美國國債，2023年3月一度增持203億美元，同年4月至10月再次「七連降」，同年11月、12月分別增持124億、343億美元。

今年1月，大陸減持186億美元，結束「兩連增」，2月再減持227億美元。而在今年3月減持過後，大陸的美債總持倉規模已跌破去年十月低點的7,696億美元，創下2009年3月以來的新低。

實際上，大陸持有美債規模高點是在2013年11月，當時達到1.32兆美元。然而，目前大陸美債持倉金額自高點降幅達42%。分析師稱，減少美債持股措施，符合大陸海外資產配置多元化的大趨勢。與此同時，大陸還在進一步增持黃金。

美國 資產

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