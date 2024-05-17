微軟大陸AI團隊傳調往海外 轉移至美澳、紐西蘭等國

隨著美中對於人工智慧（AI）科技的霸權爭奪戰升溫，微軟中國區Azure人工智慧（AI）團隊近日在大陸求職社交平台「脈脈」上，遭傳擬將700至800名從事AI相關業務的員工分組撤出中國市場。微軟則表示，提供部分員工能夠內部調動的機會，仍致力於經營中國大陸市場，繼續在既有的市場營運。

《華爾街日報》報導，這類員工大多是中國大陸籍工程師，本周稍早都獲得調到美國、愛爾蘭、澳洲和紐西蘭等國家的機會。

微軟大陸AI團隊擬集體調至海外概況

美國政府正尋求緊縮中國大陸開發最先進AI的能力，並且打擊電動車電池、電腦晶片和醫療產品等各領域的中國大陸進口產品，而微軟在中國大陸的雲端事業與AI研究部門已引發華府決策當局關注。微軟亞太研究團隊聘有約7,000人，多數位於中國大陸。

微軟坦承，提供部分員工可選擇的內調機會，提供內部機會也是該公司全球事業的一環，但繼續致力於中國大陸，將維持AI與其他既有業務的營運。

路透本月稍早報導，美國商務部正在考慮採取新的監管措施，限制專有或封閉式AI模型出口。

綜合陸媒《澎湃新聞》、《芯智訊》報導，多位網友在脈脈、小紅書等平台爆料稱，微軟總部已發出相關通知，調整涉及上百名員工。微軟在郵件中詢問員工，是否願意遷至其他地區工作，收到通知的員工需要在6月7日前給予答覆。若同意，微軟將負責親屬簽證問題；若不同意，員工亦可選擇拿離職補償。

有微軟員工稱，情況屬實，是剛出的消息，部分員工突然收到有關徵遷至海外工作徵詢郵件，「大家都很懵」，此前並未感受任何預兆。有家庭的員工指，需要考慮的事情太多，雖可選擇不去，但也對留在公司產生擔憂，認為這是「變相裁員」。

據悉，微軟中國C+AI的ML團隊可轉到美國西雅圖，Azure團隊轉至澳洲，DevDiv（開發平台事業部）則維持現狀。針對微軟為何要把部分團隊撤出中國市場，業界眾說紛紜。