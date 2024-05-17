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大陸最好的造車新勢力 理想傳裁員逾5,600人
大陸表現最好的造車新勢力理想在下調銷量預期後，傳出正進行新一輪裁員，整體比例超過18%，如按2023財年理想近3.16萬員工估算，這輪裁員涉及超過5,600人。
21世紀經濟報導指出，理想銷售服務運營部門優化超過400人，招聘部會從原來的200多人縮減至40至50人，智駕團隊會縮減至1,000人以內。
理想在2023年共交付37.6萬輛車，淨利超過人民幣118億元，是繼特斯拉、比亞迪之後，第三家盈利的新能源車企。而理想乘勢擴大隊伍，2023年員工人數跟2022年相比增長了63%。而蔚來、小鵬同期員工增長率為23%與17%。
不過，理想原先寄予厚望的首款純電動MPV車型MEGA及新款L系列銷量未能達到預期，汽車產經網報導，MEGA在4月銷量僅671 輛。而在去年底拿到月銷5萬成績的 L7、8、9 ，今年前四個月的銷量也不到3萬。受到市場銷量不佳影響，理想在3月底，綜合各方考慮，將銷量預期從80萬輛下調至56-64萬輛。
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