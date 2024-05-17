聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸最好的造車新勢力 理想傳裁員逾5,600人

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
理想汽車首款純電產品「理想MEGA」表現不佳。 （圖／取自理想汽車微博）
理想汽車首款純電產品「理想MEGA」表現不佳。 （圖／取自理想汽車微博）

大陸表現最好的造車新勢力理想在下調銷量預期後，傳出正進行新一輪裁員，整體比例超過18%，如按2023財年理想近3.16萬員工估算，這輪裁員涉及超過5,600人。

21世紀經濟報導指出，理想銷售服務運營部門優化超過400人，招聘部會從原來的200多人縮減至40至50人，智駕團隊會縮減至1,000人以內。

理想在2023年共交付37.6萬輛車，淨利超過人民幣118億元，是繼特斯拉、比亞迪之後，第三家盈利的新能源車企。而理想乘勢擴大隊伍，2023年員工人數跟2022年相比增長了63%。而蔚來、小鵬同期員工增長率為23%與17%。

不過，理想原先寄予厚望的首款純電動MPV車型MEGA及新款L系列銷量未能達到預期，汽車產經網報導，MEGA在4月銷量僅671 輛。而在去年底拿到月銷5萬成績的 L7、8、9 ，今年前四個月的銷量也不到3萬。受到市場銷量不佳影響，理想在3月底，綜合各方考慮，將銷量預期從80萬輛下調至56-64萬輛。

團隊 特斯拉 電動

延伸閱讀

馬斯克旋風訪華後 特斯拉在中國加速運轉

駕駛座漏電擊傷車主 引發腦溢血? 比亞迪澄清

特斯拉上海儲能廠 估明年Q1量產

反對特斯拉德國廠擴建 800名抗議者試圖闖入爆衝突…警證實數人被捕

相關新聞

海峽兩岸經貿交易會 福州登場

第二十六屆海峽兩岸經貿交易會十六日在福州開幕，本次活動吸引了包括兩岸重要工商團體、台胞台企代表及重要客商在內的逾千名嘉賓...

復育有成 大黃魚重新游上餐桌

50年前曾經是大陸東部海域豐富漁業資源的大黃魚，因過度捕撈致使大黃魚資源瀕臨枯竭。經過近年的復育和養殖，大黃魚現在又可躍...

陸企競逐 飛行汽車大餅

在低空自駕、打「飛的」通勤、乘火箭旅行……在眾多中國企業眼裡，這絕非科幻電影裡的視覺奇觀，而是觸手可及的誘人商機。

微軟大陸AI團隊傳調往海外 轉移至美澳、紐西蘭等國

隨著美中對於人工智慧（AI）科技的霸權爭奪戰升溫，微軟中國區Azure人工智慧（AI）團隊近日在大陸求職社交平台「脈脈」...

陸消費沒勁 商場掀倒閉潮

雖然大陸五一假期官方數據顯示出遊人多、消費復甦，但同時傳出許多商場、零售超市持續倒閉。而物價指數數據一段時間仍有通縮傾向...

陸多地明定 樓梯、機房不計入公設

大陸救房市，近日深圳市、惠州市等地區推出房屋新政策，明定避難層、公共樓梯、機房等不得計入公設面積。業界人士指此政策是為增...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。