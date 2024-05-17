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大陸官方推「以舊換新」 海信：家電業打價值戰

經濟日報／ 記者黃雅慧／專題報導
大陸知名家電品牌海信集團董事長賈少謙指出，大陸家電產業當前已不在價格戰，而是邁入「價值戰」。 海信官網
大陸知名家電品牌海信集團董事長賈少謙指出，大陸家電產業當前已不在價格戰，而是邁入「價值戰」。 海信官網

為刺激消費，大陸家電產業正在官方「以舊換新」政策下成為一個新風口，大陸知名家電品牌海信集團董事長賈少謙接受本報專訪指出，大陸家電產業當前已不在價格戰，而是邁入「價值戰」，中國品牌出海更需要往中高端產品邁進。

海信集團成立於1969年，為大陸首批國家級創新型企業，自主品牌國際化為其戰略。公開資料顯示，海信集團在2023年營收突破人民幣2,000億元關口，海外收入858億元，占比達42.6%。

市場調研機構Omdia數據顯示，2023年海信系電視全球出貨量2,611萬台，蟬聯全球第二，年增6.4%。

海信成名除了產品外，也與其持續在全球營銷有關，海信持續往打造全球化品牌邁進。賈少謙稱，中國消費品出口到全球各地去，在相當長一段時間中，實際上是向全球輸出製造能力，包括紡織、鞋帽代工，家電產品上則給歐美、日韓企業作貼牌代工，實際出賣的是勞動力，賺的是勞務費。而隨著全球化產能調整，日韓、台灣慢慢收縮產能，最後變成大陸企業在做。

儘管海信在全球具有一定知名度，但賈少謙指出，很多中國品牌都是本土品牌，「對於整個海外運營的規則的認知和理解，還都是需要很長時間。」從未來發展來看，賈少謙表示，「中國家電業一定不是價格戰，一定是價值戰，一定是消費者的價值，用戶的價值，同時也有自身價值。」

人民幣 品牌 消費者

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