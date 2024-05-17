聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸新能源車下鄉 99款出列

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

大陸工信部等五部門公布2024新能源汽車下鄉活動通知，並於昨（16）日公布下鄉車型目錄，共有99款車型入列，較上年活動增加30款，包括比亞迪、吉利、一汽、小鵬、廣汽埃安、賽力斯、東風、江淮汽車、奇瑞新能源等主流品牌

乘聯會數據顯示，今年4月，大陸新能源車國內零售滲透率已達43.7%。相比之下，農村地區的新能源汽車滲透率卻遠遠不及，2023年時僅為17%。充電樁安裝建設用地、農村電網承載壓力、公共充電樁盈利模式等皆是亟待解決的制約因素。

為了刺激汽車消費，今年大陸官方持續鎖定下沉市場（三線及以下城市、縣鎮與農村地區的市場）。業者認為活動能帶動當地營銷網絡外，在拉動內需、解決就業也具戰略意義。

大陸工信部、發改委、農業農村部、商務部、能源局等五部門聯合印發通知，組織開展2024年新能源汽車下鄉活動，活動主題為「綠色、低碳、智能、安全—賦能新生活，樂享新出行」，活動時間為5月至12月。

通知表示，活動將選取適宜農村市場、口碑較好、質量可靠的99款新能源汽車車型，集中展覽展示、試乘試駕等活動；組織充換電服務；落實汽車以舊換新、縣域充換電設施補短板等支持政策；新能源汽車承保、理賠、信貸等金融服務；補齊農村地區配套環境不足之處等。

去年新能源汽車下鄉活動共有69款車型。中汽協公布此前2023年新能源汽車下鄉成績，活動車型總銷量達到320.87萬輛。實際上，大陸新能源汽車下鄉自2020年至2022年，先後在山東、江蘇等十餘個省區市，舉辦17場專場活動、160場巡遊巡展活動，45家車企攜140餘款轎車、輕卡、多用途乘用車等車型參與活動，累計銷售412萬輛，占同期全國新能源汽車總銷量的35%。

不同於往年的是，今年新能源汽車下鄉活動是與汽車以舊換新活動同步進行的。近期不少地方在落實汽車以舊換新政策的過程中，將新能源汽車下鄉作為重點。

信貸 品牌 綠色

延伸閱讀

Rolls-Royce發表Cullinan Series與Black Badge Cullinan II小改款車型！

新增Nightshade暗黑車型！2025年式美規Crown車系售價全面調漲

MG Taiwan官方臉書首度證實導入 MG4預計6月發表

陸電動車 估有1.5億輛增量空間

相關新聞

海峽兩岸經貿交易會 福州登場

第二十六屆海峽兩岸經貿交易會十六日在福州開幕，本次活動吸引了包括兩岸重要工商團體、台胞台企代表及重要客商在內的逾千名嘉賓...

復育有成 大黃魚重新游上餐桌

50年前曾經是大陸東部海域豐富漁業資源的大黃魚，因過度捕撈致使大黃魚資源瀕臨枯竭。經過近年的復育和養殖，大黃魚現在又可躍...

陸企競逐 飛行汽車大餅

在低空自駕、打「飛的」通勤、乘火箭旅行……在眾多中國企業眼裡，這絕非科幻電影裡的視覺奇觀，而是觸手可及的誘人商機。

微軟大陸AI團隊傳調往海外 轉移至美澳、紐西蘭等國

隨著美中對於人工智慧（AI）科技的霸權爭奪戰升溫，微軟中國區Azure人工智慧（AI）團隊近日在大陸求職社交平台「脈脈」...

陸消費沒勁 商場掀倒閉潮

雖然大陸五一假期官方數據顯示出遊人多、消費復甦，但同時傳出許多商場、零售超市持續倒閉。而物價指數數據一段時間仍有通縮傾向...

陸多地明定 樓梯、機房不計入公設

大陸救房市，近日深圳市、惠州市等地區推出房屋新政策，明定避難層、公共樓梯、機房等不得計入公設面積。業界人士指此政策是為增...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。