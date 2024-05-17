陸消費沒勁 商場掀倒閉潮

雖然大陸五一假期官方數據顯示出遊人多、消費復甦，但同時傳出許多商場、零售超市持續倒閉。而物價指數數據一段時間仍有通縮傾向。專家分析，在房地產預期仍不佳下，大陸民眾消費降級仍是趨勢。

上海知名高端進口超市City Shop在4月中旬宣告閉店，該訊息讓超市消費者震驚，畢竟閉店沒有明顯預兆。不過City Shop並非單個案例，上海知名健身店Space在五一期間也宣告關店。

2024大陸消費觀察

大陸統計局發布4月大陸消費者價格指數（CPI）年增0.3%，漲幅較上月回升0.2個百分點。許多機構專家分析，大陸物價有望持續回升，也代表經濟回溫。而今年兩會政府經濟工作報告中，將CPI目標定為增長3%，大陸經濟通縮隱憂仍在。

到底現在大陸是通縮還是通膨？數據跟民眾的實感似乎產生了平行落差。「你買得起的東西都在漲，買不起的東西都在跌！」一位長期生活在上海的民眾對記者表示，雖然汽車在價格戰、房價在跌，但因為覺得經濟不景氣，自己根本不會買，反而日常用品沒有跌價的意思。

上海不具名經濟學者分析，從統計的角度來判斷通膨比較複雜，因為通常以一攬子商品進行統計，其中有吃喝，也有教育、醫療費用，其實跟老百姓生活緊密的物品在漲價，不過像房地產跟宏觀經濟、跟國內生產毛額（GDP）比較密切的就跌得厲害。

「所以說經濟是通縮也沒錯，從消費、投資跟進出口的角度來看，確實增速在放慢。」上述學者說，現在就業極為困難。從這些角度來觀察，大陸經濟確實有通縮傾向。

對於大陸消費狀況，阿里巴巴董事會主席蔡崇信近日在阿里財報會上表示，他認為民眾是有能力消費的，因為從數據上來看，民眾其實有儲蓄，但受到房地產不景氣影響，導致民眾預期差，消費行為仍比較謹慎，而這需要一段時間改善。

對於目前民眾消費行為，前述經濟學者指出，現在問題是不消費，在經濟學角度就是預期、信心不足。這始終是核心的變量。雖然很難測量，但可以感到大家悲觀。

雖然民眾出遊人多，但花費持續減少。以大陸今年五一假期為例，中泰證券研究所政策團隊首席分析師、上海財經大學公共政策與治理研究院首席專家楊暢表示，今年五一期間遊客人均花費人民幣566元，低於春節假期的1,334.78元。