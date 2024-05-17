工業機器人規模 陸連13年居首
中國機械工業聯合會秘書長、中國機械工業聯合會機器人分會執行理事長兼秘書長宋曉剛15日在東莞表示，近年來，中國工業機器人市場規模快速增長，連續13年居世界第一，並且連續兩年市場分額超過全球一半。
中新社報導，宋曉剛是在15日開幕的2024廣東國際機器人及智能裝備發展大會作上述介紹。該展會有來自中國、德國、日本、丹麥、瑞典、韓國等國家和地區的500多家機器人與自動化及電子製造行業企業參展，展示全球最前沿機器人科技和智能裝備。
宋曉剛表示，機器人產業是加快建設現代化產業體系，加快發展新質生產力的重要產業和關鍵產業。近年來，中國工業機器人市場規模快速增長，連續13年居世界第一，並且連續兩年市場分額超過全球一半。同時，中國自主品牌的機器人，取得長足的進步，已初步形成了完整的機器人產業鏈。
2024廣東國際機器人及智能裝備發展大會設機器人技術及應用展區、協作機器人和智慧物流展區、自動化及應用解決方案展區、電子製造展區4大精品展區，其中智能製造裝備類參展企業占比達95%以上。
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