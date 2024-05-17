陸企競逐 飛行汽車大餅

在低空自駕、打「飛的」通勤、乘火箭旅行……在眾多中國企業眼裡，這絕非科幻電影裡的視覺奇觀，而是觸手可及的誘人商機。

中新社報導，總部設在廣州的小鵬匯天是亞洲最大飛行汽車公司。截至今年4月，其已申報擁有近700項核心技術專利，分布在飛行汽車的動力系統、航電系統、自動駕駛等關鍵領域。據測算，2030年中國低空經濟規模有望達到2兆元（人民幣，下同），小鵬匯天對其中個人消費者市場頗為看好。該公司副總裁仇明全算了筆帳：2023年，中國市場上價格超100萬元的高端豪華品牌乘用車總銷量約為24萬輛，且分額非常穩定，「飛行汽車有足夠空間切入」。

小鵬匯天已開始布局這一高端市場。仇明全透露，該公司研發的一款分體式飛行汽車將於今年四季度開啟預訂，計畫於2025年四季度量產交付。這款「陸地航母」分為陸行體與飛行體兩部分：飛行體能夠垂直起降，滿足低空飛行需求；陸行體可將飛行體完全收納至車內並進行地面行駛，並可為其進行多次補能。

同在廣州的智能自動駕駛飛行器科技企業億航智能，則將「空中的士」視作主要賽道。這家公司希望今後將航空器起降點建到小區門口、居民樓樓頂等人們可以便利乘坐的地方，讓飛行融入生活。

前不久，中國民航局為億航智能EH216-S無人駕駛載人航空器系統頒發生產許可證，這是全球eVTOL（電動垂直起降）行業內首張生產許可證，意味著該產品已具備載人運營的安全能力。

億航智能創始人、董事長胡華智表示，低空飛行有助於解決交通擁堵，降低交通成本。該公司將逐步擴大生產交付，滿足不斷增長的市場需求，未來還會在廣州、深圳、珠海、合肥等地打造「低空樣板城市」。

據中國銀行研究院統計，目前中國已有27個省分將發展低空經濟、通用航空寫入政府工作報告，粵港澳大灣區、長三角、成渝等重點區域均大力布局，競逐「空中之城」。

小鵬匯天創始人、總裁趙德力表示，現在只是開始。當汽車「進化」出翅膀，交通從二維變成三維，飛行這個人類永恆的夢想，將變得人人可接受、可負擔。