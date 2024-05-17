復育有成 大黃魚重新游上餐桌

50年前曾經是大陸東部海域豐富漁業資源的大黃魚，因過度捕撈致使大黃魚資源瀕臨枯竭。經過近年的復育和養殖，大黃魚現在又可躍上餐桌重新進入人們的視野。

中新社報導，大黃魚，又叫黃瓜魚，體色金黃、嘴唇鮮紅、肉質潔白細嫩、營養豐富。曾幾何時，大黃魚一度瀕危，有著「大黃魚之父」之稱的大黃魚育苗技術專家、寧德市水產技術推廣站原站長劉家富稱，多年前長期高強度捕撈導致東南沿海大黃魚資源枯竭，不僅影響了沿海漁民生計，也使海洋生態遭到破壞。

為挽救大黃魚族群，劉家富及其項目組的同事經多年努力，終於攻克大黃魚人工育苗和海上箱網養殖難關，使福建寧德大黃魚成為大陸全國最大養殖規模的海水魚之一，寧德市蕉城區的三都澳官井洋成為中國唯一的大黃魚內灣性產卵場，寧德大黃魚產量連續9年居全國海水養殖魚類之首，一條條大黃魚又重新「游」上餐桌。

2023年，寧德大黃魚產量21.3萬噸，占大陸全國總產量的80%以上，全產業鏈產值逾200億元人民幣。而且，寧德大黃魚「游進」世界，已出口韓國、新加坡、美國等60個國家和地區。

從瀕臨滅絕到人工育種養殖，最關鍵就是種苗。廈門大學海洋與地球學院副院長、海水養殖生物育種全國重點實驗室主任徐鵬帶領團隊運用芯片和大數據技術，破解大黃魚的基因密碼，展開大黃魚育種的「芯」技術攻關。徐鵬表示，給大黃魚出「考題」、用芯片檢測「優等生」，把基因大數據技術用在了魚的身上，找到那尾最優秀的抗病大黃魚；大黃魚育種從「芯」出發，推動大黃魚產量和質量進一步提升，進一步豐盈「藍色糧倉」。

近年來，寧德與廈門大學、集美大學等合作建設大黃魚育種國家重點實驗室和國家級大黃魚遺傳育種中心，建有全國唯一的國家級大黃魚原種場，研發了「寧芯」系列大黃魚基因組育種芯片，培育出大黃魚「富發1號」等水產新品種，選育了「寧抗1號」、「寧抗2號」等大黃魚抗病新品系，有力推動了以大黃魚為主的海水養殖魚類的種業科技創新和良種化進程。

自2001年起，寧德持續開展大黃魚等水生物增殖放流活動，促進大黃魚野生資源的恢復和保護，推動大黃魚產業可持續發展。「大黃魚野生資源雖有恢復跡象，卻仍在起步階段」。年過八旬的劉家富至今仍為此忙碌著，「我們有義務恢復野生大黃魚」。