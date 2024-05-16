北京學者：中國須另尋農產品來源 向俄購買更安全

針對俄羅斯總統普亭訪中，中國國際關係學者王義桅表示，中俄合作「正在向全方位拓展」，並開闢了農業等新領域，理由是中國需要尋找美國以外的可靠農產品供應國，而俄羅斯是農產大國，且中俄陸路貿易顯然比海上貿易更穩定安全。

王義桅現任中國人民大學國際事務研究所所長。他接受俄羅斯衛星通訊社採訪時，作上述表示。

王義桅指出，能源是中俄傳統的重點合作領域，隨著兩國「新時代全面戰略協作夥伴關係」的發展，中俄兩國合作「正在向全方位拓展」，並開闢了一些新的領域，農業就是一例。

他提到，眾所周知，俄羅斯是農產品出口大國。至於中國，雖然過去以購買美國農產品為主，但受美國「拿關稅做文章」的影響，中國需要尋找新的且可靠的農產品供應國。

王義桅認為，中俄作為鄰國，陸路貿易顯然比海上貿易更加穩定和安全，有利於降低國際貿易風險。

他表示，俄羅斯在西方的制裁下全面「向東看」，與中國的經濟聯繫日漸密切，這包括「遠東大開發」、改善交通基礎設施、提升高附加值產品比重，以及與能源相關的管道建設等。