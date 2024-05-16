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港股放量大漲 中國房企股利多刺激漲勢凌厲

中央社／ 香港16日電
香港股市示意圖。 美聯社
香港股市示意圖。 美聯社

港股市今天放量大漲，成交額達港幣2048億元，突破2000億元大關。其中，中國大陸房企股在救市消息利多帶動下漲勢凌厲，有個股漲幅甚至超過63%。

港股上漲，主要是中國大陸方面傳出房地產市場利多消息；外電稍早引述消息透露，北京方面正考慮要求地方政府，參與吸收數以百萬計尚未售出的住宅，期望挽救房市。

這一消息刺激在港上市的中國大陸房企股飆升。其中花樣年暴漲63.46%收港幣0.085元、遠洋集團也大漲46.15%收0.57元、合景泰富大漲40.26%收0.54元、世茂集團上漲17.92%收1.25元、雅居樂上漲21.31%收0.74元。

相關消息也對銀行和保險股帶來利多，其中建設銀行上漲6.11%收5.9元、工商銀行上漲5.36%收4.71元。

在資金追捧下，港股今天終場以1萬9376點上漲302點人作收，漲幅1.59%，全天成交總額突破2000億元大關達2048億元，是近年來少有的巨量。

北京 港股

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