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港媒：香港金管局將推出數位人民幣

中央社／ 香港16日電

據報導，香港將會推出數位人民幣，是中國大陸以外首個推出數位人民幣的地方。

星島日報今天在報導中表示，香港已測試了數位人民幣數年，現已進入「直路」，金融管理局最快明天將會公布推出數位人民幣詳情。

報導表示，擴大數位人民幣在港試點使用，可讓更多港人使用數位人民幣錢包，便利有需要的港人在大陸跨境支付，以及大陸遊客在港使用該錢包消費。

據報導，初步將有4家中資銀行推出數位人民幣錢包，包括工商銀行、中國銀行、建設銀行及交通銀行，市民可下載應用程式使用。

在錢包增值方面，上述4家銀行都支援「轉數快」（香港普及使用的一種現金轉帳平台）增值，目前參加「轉數快」增值的香港銀行則至少有10家，包括中銀香港、滙豐銀行、恆生銀行等。

除了使用「轉數快」增值，使用者也可以綁定銀行卡進行增值或直接支付，但會兌匯成人民幣。

數位人民幣又稱數位貨幣電子支付，是中國人民銀行發行的法定數位貨幣，由指定機構參與營運並向公眾兌換，貨幣以電子形式支付。

數位人民幣 貨幣 香港

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