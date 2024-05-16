聚焦6大產業 四川打造西部創新重鎮

根據中共四川省委十二屆五次全會新聞發布會消息，四川將聚焦先進核能、深地科學、天文觀測、空氣動力等領域建設世界一流的大科學裝置集群，推動高海拔宇宙線觀測站、錦屏地下實驗室等設施產出更多重大成果，打造原始創新「國之重器」，以創新為主導加快發展新質生產力。

中新社報導，據瞭解，中共四川省委十二屆五次全會審議通過了《中共四川省委關於以發展新質生產力為重要著力點扎實推進高質量發展的決定》，提出四川現代化建設總體目標。

四川是中國大陸科教大省、軍工強省，有科研院所369家、重大科技基礎設施10個，為培育新質生產力提供了源頭供給。四川將以加快建設成渝（興隆湖）綜合性科學中心、中國西部（成都）科學城、中國（綿陽）科技城為核心載體，著力打造大陸西部地區創新重鎮。

在以科技創新推動產業創新方面，四川將實施人工智慧一號創新工程，推動綠氫全產業鏈發展和推廣應用，培育低空經濟、商業航天和核醫療產業等新增長引擎，提升生物醫藥、軌道交通裝備等3個國家級集群和積體電路、無人機等23個省級集群發展能級。

四川將加速推動六大優勢產業深度轉型升級，圍繞發展新質生產力布局產業鏈，堅持以人工智慧一號創新工程和綠氫全產業鏈發展為突破口，推動衛星網路、無人機、低空經濟等新興產業和量子科技、6G、腦機接口、元宇宙、人形機器人等未來產業不斷突破，大力實施設備更新和技術改造。目前四川正實施或擬於年內實施設備更新項目超2700個。