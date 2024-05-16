大陸中部投資貿易博覽會 蓄勢待發

第十三屆中國中部投資貿易博覽會將於5月31日至6月2日在湖南長沙舉辦，初步統計，來自各國近60家外國機構、商會和協會、近百家跨國公司已經報名參會，預計近800家企業參展。

新華社報導，大陸國務院新聞辦公室14日舉行新聞發布會介紹有關情況，大陸商務部副部長兼國際貿易談判副代表凌激指出，中部博覽會致力於打造促進中部地區對外開放平台，已成為大陸實施中部地區崛起戰略的有效載體和中部六省擴大對外經貿交流與合作的重要平台，自2006年以來已成功舉辦了12屆。

湖南是第十三屆中部博覽會東道主。湖南省副省長曹志強介紹，本屆中部博覽會以「開放創新 中部崛起」為主題，共安排了4場重大活動、20場專題活動以及赴市州和園區的實地考察活動。「目前，

特斯拉、博世、卓伯根集團等一批企業高層已報名參會，預計出席本屆博覽會的跨國公司全球副總裁級別以上企業近20家，中國區副總裁級別以上企業將突破50家。」曹志強說。

除邀請世界500強企業、跨國公司、行業領軍企業外，本屆中部博覽會將進一步發揮外國商會和協會、投資促進機構的帶動作用，邀請其攜企業「組團」參會，並將通過投資中國·外國投資促進機構圓桌會、跨國公司與六省地市洽談會、國別和地區專題展示等活動，推動參會客商充分交流、深化合作。

「據初步統計，來自各國近60家外國機構、商會和協會、近百家跨國公司已經報名參會，預計近800家企業參展。」凌激說，中部六省也將組建經貿代表團、招商小分隊，與參會的各國企業和機構進行點對點洽談對接。

與往屆相比，本屆中部博覽會將更加聚焦貿易投資主題，打造互利共贏的合作平台。

凌激介紹，博覽會將首次舉辦中部投資促進推介會，以創新的方式開展中部六省省長訪談，圍繞促進新時代中部地區崛起講政策、講舉措；首次邀請世界投資促進機構協會總幹事和聯合國貿發會議專家，分享促進區域經濟協調發展的國際經驗。

博覽會還將首次採取六省大聯合模式，分工協作、聯合招商，舉辦6場產業鏈招商推介會，每場由1省牽頭、5省配合，集聚六省合力，體現中部地區產業融合發展。

東道主湖南將牽頭中部地區現代石化產業招商推介會，河南將牽頭中部地區樞紐經濟建設對接會，湖北將牽頭中部地區新材料產業鏈供應鏈創新合作項目對接會，安徽將牽頭中部地區新能源汽車產業鏈招商推介會，江西將牽頭中部地區電子信息產業鏈招商推介會，山西將牽頭中部地區新能源產業鏈推介對接會。