聽新聞
test
0:00 / 0:00

首次AI會議 陸對美打壓表嚴正立場

聯合報／ 記者陳政錄／綜合報導
5月14日，中美人工智能政府間對話首次會議在瑞士日內瓦舉行。圖／擷取自寬廣太平洋微信號
5月14日，中美人工智能政府間對話首次會議在瑞士日內瓦舉行。圖／擷取自寬廣太平洋微信號

中美於當地時間十四日，在瑞士日內瓦舉行人工智慧（ＡＩ）政府間對話首次會議，據大陸方面發布的訊息，雙方就ＡＩ科技風險、全球治理以及各自關切的其他問題交換意見，大陸還就美方在ＡＩ領域的「限制打壓」表明「嚴正立場」。

據大陸外交部北美大洋洲司官方帳號「寬廣太平洋」昨日發布的新聞，會議由大陸外交部北美大洋洲司司長楊濤，和美國國務院關鍵和新興技術代理特使森特、白宮國安會技術和國家安全高級主任查布拉共同主持，大陸科技部、發改委、網信辦、工信部、中共中央外辦以及美方白宮國安會、國務院、商務部參加。

大陸方面表態支持加強ＡＩ全球治理，願和包括美方在內的國際社會加強溝通協調，形成具有廣泛共識的全球ＡＩ治理架構和標準規範。陸方發布訊息還稱，中美雙方均認識到ＡＩ技術發展既面臨機會也存在風險，重申繼續致力於落實兩國元首在舊金山達成的重要共識。

路透和美國之音則引述美方官員稱，美國不會放鬆針對中國大陸的ＡＩ技術出口管制，並指此次對話重點在於關注風險和安全，鎖定先進的ＡＩ系統，並非取得任何成果。

美國官員稱，中國大陸在民用、軍事和國家安全領域快速部署ＡＩ，損害美國及其盟友的安全，會談將使華盛頓能夠直接表達擔憂。

國安會 美國 風險

延伸閱讀

吳釗燮、林飛帆入國安會 賴士葆：2隻戰狼跑進去

林飛帆將任國安會副秘 吳釗燮：適才適所

蔡總統贈勳顧立雄、黃曙光等22人 感謝確保國家安全

美對陸加稅 我鋼廠正面看待

相關新聞

首次AI會議 陸對美打壓表嚴正立場

中美於當地時間十四日，在瑞士日內瓦舉行人工智慧（ＡＩ）政府間對話首次會議，據大陸方面發布的訊息，雙方就ＡＩ科技風險、全球...

房市去庫存 大陸官方要地方埋單

外傳大陸官方正考慮要求各地地方政府參與吸收數以百萬計尚未售出的住宅，以挽救房地產市場。值得注意的是，類似的方案已經傳過幾...

聚焦6大產業 四川打造西部創新重鎮

根據中共四川省委十二屆五次全會新聞發布會消息，四川將聚焦先進核能、深地科學、天文觀測、空氣動力等領域建設世界一流的大科學...

大陸中部投資貿易博覽會 蓄勢待發

第十三屆中國中部投資貿易博覽會將於5月31日至6月2日在湖南長沙舉辦，初步統計，來自各國近60家外國機構、商會和協會、近...

李嘉誠香港賣樓大降價 最多砍25%

香港富豪李嘉誠家族旗下長實集團最近正在打折出售香港新界「#LYOS」建案住房。該公司在聲明中表示，分層單位（因交易取消而...

長鑫存儲高頻寬記憶體取得進展 大陸自製AI晶片跨大步

路透引述消息人士和相關文件指出，中國大陸晶片製造商長鑫存儲等開發用於人工智慧（AI）伺服器GPU搭載的高頻寬記憶體（HB...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。