首次AI會議 陸對美打壓表嚴正立場

中美於當地時間十四日，在瑞士日內瓦舉行人工智慧（ＡＩ）政府間對話首次會議，據大陸方面發布的訊息，雙方就ＡＩ科技風險、全球治理以及各自關切的其他問題交換意見，大陸還就美方在ＡＩ領域的「限制打壓」表明「嚴正立場」。

據大陸外交部北美大洋洲司官方帳號「寬廣太平洋」昨日發布的新聞，會議由大陸外交部北美大洋洲司司長楊濤，和美國國務院關鍵和新興技術代理特使森特、白宮國安會技術和國家安全高級主任查布拉共同主持，大陸科技部、發改委、網信辦、工信部、中共中央外辦以及美方白宮國安會、國務院、商務部參加。

大陸方面表態支持加強ＡＩ全球治理，願和包括美方在內的國際社會加強溝通協調，形成具有廣泛共識的全球ＡＩ治理架構和標準規範。陸方發布訊息還稱，中美雙方均認識到ＡＩ技術發展既面臨機會也存在風險，重申繼續致力於落實兩國元首在舊金山達成的重要共識。

路透和美國之音則引述美方官員稱，美國不會放鬆針對中國大陸的ＡＩ技術出口管制，並指此次對話重點在於關注風險和安全，鎖定先進的ＡＩ系統，並非取得任何成果。

美國官員稱，中國大陸在民用、軍事和國家安全領域快速部署ＡＩ，損害美國及其盟友的安全，會談將使華盛頓能夠直接表達擔憂。