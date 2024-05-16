「豆包」定價比同業便宜99% 字節跳動掀大模型價格戰

經濟日報／ 記者林茂仁／綜合報導
字節跳動15日正式對外發表豆包大模型。 (中新社資料照片)
字節跳動15日正式對外發表豆包大模型。 (中新社資料照片)

字節跳動昨（15）日正式對外發表豆包大模型，由旗下雲服務平台─火山引擎主導，豆包大模型原名「雲雀」，是大陸國內首批通過演算法備案的AI大模型之一，但最新公布的價格居然比同業便宜99.3%，引爆大模型價格戰。

一財網報導，目前豆包大模型日均處理1200億Tokens文本，生成3,000萬張圖片，最驚人的是其商業化價格—豆包主力模型在企業市場的定價為人民幣0.0008元／千Tokens，亦即可處理1,500多個漢字，這個定價較行業平均價格便宜99.3%。市面上同規格模型的定價一般為人民幣0.12元/千Tokens，是豆包模型價格的150倍。

目前，大模型應用發展仍處於早期階段。QuestMobile資料顯示，截至今年3月，基於大模型的人工智慧產生內容（AIGC）行業使用者量為7,380萬，儘管增長八倍，也僅占移動互聯網用戶量的6%。

火山引擎總裁譚待表示，降低成本是推動大模型快進到「價值創造階段」的一個關鍵因素。

如今行業內降低大模型價格漸成趨勢，例如美國OpenAI在進行大模型技術更新的同時，也宣布價格的下降。OpenAI新推出的兩個嵌入模型：text-embedding-3-small模型與text-embedding-3-large模型，前者的價格僅為上一代的五分之一，每1000個tokens的價格從0.0001美元降低到0.00002美元。後者可以創建多達3072維（dimensions）的嵌入，其主要提升在於性能。

對於降價這件事，譚待指出，To B業務通過虧損換收入是不可持續的，所以火山不走這條路，更多考慮的是讓更多人來使用，大的使用量才能打磨出好模型，也能大幅降低模型推理的單位成本。

OpenAI 人民幣 使用者

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