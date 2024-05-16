蘋果Vision Pro登陸 快了

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

大陸工信部資訊顯示，大陸國行版（國際發行的商品中專門供給中國大陸的版本）的蘋果Vision Pro頭盔產品已通過大陸的3C認證，這意味蘋果Vision Pro將能在大陸上市。生產廠商則是立訊精密與和碩合資成立的立鎧精密。

認證訊息顯示，蘋果公司是以「穿戴式電腦」的產品名稱申請大陸3C認證，發證日期為2024年5月13日，有效期到2029年5月12日。與Vision Pro一同通過3C認證的還有一款行動電源新品，型號為A2781，由歌爾股份代工，預計將作為Vision Pro的配套電池一同上市。

據大陸企查查資料顯示，立鎧精密由立訊精密與日麗國際等兩大股東持股，其中日麗國際為和碩的子公司。此前據蘇州工業園區訊息，立鎧精密位於昆山的生產基地是目前Vision Pro全球唯一的量產基地，總投資人民幣30億元，一期投資人民幣5億元，預計產值人民幣500億元。

值得注意的是，大陸國行版的Vision Pro頭盔產品無法以「Vision Pro」名稱進行銷售，因為該商標由華為所持有。因此蘋果可能會採用新的品牌名稱，據了解，蘋果已經在大陸申請了「Apple Reality」、以及「Apple Vision」等商標。

外界關注的定價方面，該產品在美國標價為3,499美元，約為人民幣2.5萬元，預計大陸版本的售價可能相去不遠。

事實上，Vision Pro自在美國發售以來，因為配戴舒適度、電池續航等問題導致銷量不佳，天風證券分析師郭明錤稱，蘋果已削減2024年Vision Pro出貨量至40萬至45萬台。

3C Vision 人民幣

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