長鑫存儲高頻寬記憶體取得進展 大陸自製AI晶片跨大步

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
中國大陸晶片製造商長鑫存儲等開發用於人工智慧（AI）伺服器GPU搭載的高頻寬記憶體（HBM）晶片已獲進展。 圖／聯合報系資料照片
中國大陸晶片製造商長鑫存儲等開發用於人工智慧（AI）伺服器GPU搭載的高頻寬記憶體（HBM）晶片已獲進展。 圖／聯合報系資料照片

路透引述消息人士和相關文件指出，中國大陸晶片製造商長鑫存儲等開發用於人工智慧（AI）伺服器GPU搭載的高頻寬記憶體（HBM）晶片已獲進展，正處於生產的早期階段。同時，華為正設定目標，要和其他國內業者合作在2026年前生產HBM2晶片。

消息人士透露，大陸DRAM晶片製造商龍頭長鑫存儲與晶片封裝測試業者通富微電，已合作開發一款HBM晶片樣品，且正在向客戶展示。長鑫存儲和其他中國大陸晶片企業也一直在與日韓半導體設備公司定期開會，以購買HBM的開發工具。

長鑫存儲、通富微電和華為申請的專利表明，在中國大陸開發HBM的計畫至少能追溯到三年前。顧問機構Anaqua的AcclaimIP數據庫顯示，長鑫存儲已在美國、中國大陸及台灣申請近130項專利，分別涉及與HBM晶片製造和功能相關的不同技術問題。

4月公布的一項中國大陸專利顯示，長鑫存儲正在研究混合鍵合（hybrid bonding）等先進封裝技術，以製造更強大的HBM產品。另一份文件顯示，長鑫存儲也在投資開發製造HBM3的所需技術。

武漢新芯也正在建設一家工廠，每月將能生產3,000片12吋HBM晶圓。企業數據庫企查查（qicacha）的文件顯示，這座工廠原訂今年2月開工興建。

HBM市場目前由南韓SK海力士和三星電子、以及美國的美光（Micron Technology）主導，都已生產最新標準的HBM3晶片，並正在努力在今年向客戶推出第五代HBM或HBM3E。雖然美國並未限制出口HBM晶片，但HBM3晶片是使用美國技術製造，根據管制規定，華為等許多陸企都被禁止使用美國技術。

White Oak資本管理公司投資總監Nori Chou估算，中國大陸晶片製造商在HBM領域仍落後全球其他競爭對手十年。不過，在美國加強管制對中國大陸出口先進晶片和其他一些零組件之際，中國大陸開發HBM獲致進展，即使只是較舊版本的HBM，也象徵北京追求科技自給自足的最新里程碑。

專利 美國

延伸閱讀

新式身分證暫緩實施 許宇甄：每年仍支付6375萬維持機器

直球對決高通！吳文燦接手義傳、發展基地台晶片 從「沒5G客戶」到獲電子大廠訂單

經濟日報社論／台積電的政治經濟學

實測M3版MacBook Air 專家：布局AI力道更強

相關新聞

首次AI會議 陸對美打壓表嚴正立場

中美於當地時間十四日，在瑞士日內瓦舉行人工智慧（ＡＩ）政府間對話首次會議，據大陸方面發布的訊息，雙方就ＡＩ科技風險、全球...

房市去庫存 大陸官方要地方埋單

外傳大陸官方正考慮要求各地地方政府參與吸收數以百萬計尚未售出的住宅，以挽救房地產市場。值得注意的是，類似的方案已經傳過幾...

聚焦6大產業 四川打造西部創新重鎮

根據中共四川省委十二屆五次全會新聞發布會消息，四川將聚焦先進核能、深地科學、天文觀測、空氣動力等領域建設世界一流的大科學...

大陸中部投資貿易博覽會 蓄勢待發

第十三屆中國中部投資貿易博覽會將於5月31日至6月2日在湖南長沙舉辦，初步統計，來自各國近60家外國機構、商會和協會、近...

李嘉誠香港賣樓大降價 最多砍25%

香港富豪李嘉誠家族旗下長實集團最近正在打折出售香港新界「#LYOS」建案住房。該公司在聲明中表示，分層單位（因交易取消而...

長鑫存儲高頻寬記憶體取得進展 大陸自製AI晶片跨大步

路透引述消息人士和相關文件指出，中國大陸晶片製造商長鑫存儲等開發用於人工智慧（AI）伺服器GPU搭載的高頻寬記憶體（HB...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。