房市去庫存 大陸官方要地方埋單

外傳大陸官方正考慮要求各地地方政府參與吸收數以百萬計尚未售出的住宅，以挽救房地產市場。值得注意的是，類似的方案已經傳過幾個版本，但至今皆未見官方證實。

彭博引述知情人士指出，大陸國務院正就化解存量房產方案向部分監管部門和一些地方政府徵求意見。雖然大陸政府先前曾嘗試數個試點項目，借助國有資金來消化過高存量房屋，但這個新計畫的預期規模將大得多。

知情人士表示，大陸中央將要求國有銀行提供貸款資金，支持地方國有企業以較大折扣價格，從陷入困境的開發商收購未售出的住宅，用作保障房（社會住宅）。當局仍在研究計畫的細節和可行性，若獲通過，需時數月才能最終落地實施。

大陸官方救房市新招

實際上，自從4月30日中共中央政治局會議提出「統籌研究消化存量房產」以後，市場對通過「政府收儲存量房產以緩解市場壓力」賦予期待。彭博報導指出，若上述計畫付諸實施，將代表備受關注的政府救市行動進入新階段。

據《證券時報》旗下新媒體「券商中國」引述天風證券估計，2022年底大陸空置二手房面積約有47億平方公尺（約14.2億坪），考慮到近年來新增需求也在消化空置的存量住房，估計2024年3月空置二手房面積約有44億平方公尺（約13.3億坪）。

天風證券認為，政府收購存量住房理論上可以降低庫存水準，緩解房地產市場的下行壓力，並透過更改用途為保障性住房來實現三大工程（保障性住房建設、城中村改造和平急兩用公共基礎設施建設）的部分目標。但要起到支撐市場作用，則需將住宅去化周期壓降至18個月以內。而要把住房去化周期壓降到18個月以內，需要去掉約7.4個月的庫存，這對應了7.7億平方公尺（約2.33億坪）銷售，約占廣義住房庫存的29%。

雖然大陸過去也曾嘗試政府購買滯銷住房，但大多數規模較小的這些措施都收效甚微。