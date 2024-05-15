香港海關首次偵破 利用遠洋船走私貨物往台灣案件

香港海關首次偵破一宗涉嫌利用遠洋船走私貨物往台灣的案件，估計市值約1.6億港元（約合新台幣6億5860萬4767元）。警方估計不法之徒是先將貨物走私到台灣，隨後再偷運往中國大陸 。

香港特區政府5月14日發布新聞公報，香港海關5月7日在葵湧貨櫃碼頭偵破一宗涉嫌利用遠洋船走私貨物往台灣的案件，在兩個貨櫃內檢獲大批未列艙單貨物 。

新聞公報稱，香港海關透過情報分析及風險評估，發現不法分子試圖利用遠洋船走私貨物，遂部署策略打擊有關活動，並鎖定一艘準備由香港前往台灣高雄的遠洋船。 經檢查後，海關人員在船上兩個貨櫃內發現大批未列艙單貨物，包括懷疑受管制乾魚翅和鯊魚皮、懷疑受管制木製家具、電子零件和電子產品。

案件中暫未有人被逮捕。 據港媒《星島日報》報導，這是香港海關首次在去台灣的遠洋船中發現走私個案，相信可能是不法分子嘗試逃避海關偵查而採取迂迴路線，先將貨物走私到台灣，隨後再偷運往中國大陸 。

報導稱，若貨物成功走私至大陸，可逃稅3,000萬港元。