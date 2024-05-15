大陸證監會今年將重點打擊欺詐及財務造假

大陸中國證監會提出2024年執法工作重點，將重點打擊欺詐發行、財務造假、佔用擔保、違規減持等違法違規行為，密切盯防並嚴厲打擊操縱市場、內幕交易等影響市場正常秩序的違法行為，為投資者入市提供公開公平公正的市場秩序。

據金融界報導，中證監發布2023年執法情況綜述，稱去年以來按照全面加強金融監管要求，強化政治引領，忠誠履職盡責，凝聚系統合力，零容忍打擊各類違法違規行為，努力做到監管執法長牙帶刺、有棱有角，強本強基、嚴監嚴管，全力維護資本市場平穩運行，保護投資者合法權益。

2024年，中證監將從嚴打擊嚴重危害市場平穩運行、侵害投資者合法權益、社會影響惡劣、群眾反映強烈的證券期貨市場違法行為，為加快建設安全、規範、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場保駕護航。

執法工作重點包括：強化跨部門跨領域跨市場監管協作，加強現場監管與非現場監管聯動、訊息披露與交易監管聯動、現場檢查與稽查調查聯動，堅決消除監管空白和盲區；其次是嚴查重大案件；並將提升執法效能，加強對案件辦理全流程全周期管理，強化過程監督。此外，持續深化合作，加強與相關部委、地方政府在訊息通報、數據共享、案件辦理等方面的聯動；提升執法透明度，及時通報財務造假、操縱市場等類案辦理情況及典型案例，實現辦理一案，教育一片，警示一方效果。