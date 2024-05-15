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MSCI新調整 中國股票淨減46檔為眾市場最多

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
MSCI發布最新季調整，MSCI全球標準指數中新增10檔中國股票標的（含A股與港股），但遭移出56檔中國股票標的，淨減46檔股票，為眾市場最多。圖／路透
MSCI發布最新季調整，MSCI全球標準指數中新增10檔中國股票標的（含A股與港股），但遭移出56檔中國股票標的，淨減46檔股票，為眾市場最多。圖／路透

國際指數編制公司MSCI（明晟）於15日公布今年5月的指數季調整結果，其中在MSCI全球標準指數中新增10檔中國股票標的（含A股與港股），但遭移出56檔中國股票標的，淨減46檔股票，為眾市場最多。調整結果將於2024年5月31日收盤後生效。

此外，美國淨減14家、日本淨減11家，則排第二和第三。而印度有13家新增、3家被剔出，淨增10家股份是所有市場之冠。

一般而言，被納入MSCI指數標的會吸引被動資金，且通常會選在最後一天也就是5月31日調倉，因此往往能看到權重變動較大個股成交的「異常」放大。

而新增的8檔A股標的包括中信特鋼、海油發展、海信家電、金誠信、南鋼股份、平煤股份、天地科技與萬豐奧威等；另外，有海信家電H和五礦資源等2檔港股被納入。

本次調整剔除明陽智能、濱江集團、新城控股、捷佳偉創、君實生物-U、永輝超市、健友股份、華僑城A、百潤股份、綠地控股等41檔A股標的；同時也剔除15檔港股，包含建滔集團、碧桂園服務、中國國航、中海物業、東風集團股份、復星醫藥與碧桂園等。而這些剔除的股票中，多見房地產相關企業。

MSCI中國全股票指數以及MSCI中國A股在岸指數的成分股名單也有所調整。但跟蹤上述兩檔指數的海外資金相對較少，上證報指出，調整或不會帶來顯著的資金進出。具體而言，MSCI中國A股再按指數本次新增6檔成分股，剔除70檔成分股；MSCI中國全股票指數本次新增10檔成分股，剔除60檔成分股。

本次季調整公布MSCI全球標準、MSCI全球小盤、MSCI全球微小盤等主要指數系列的新增、剔除名單。MSCI這次季評審不涉及A股納入因子變化，同時，按照慣例，根據滬深股通調整，MSCI對於部分A股股票仍有調進調出。

MSCI每年會對其所有指數進行4次例行調整，包括5月和11月調整幅度較大的半年度審議，以及2月和8月幅度較小的季審議。每次調整依據主要為客觀量化指標，如市值和流動性等。

MSCI 成分股 指數

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