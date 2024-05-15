陸男買電動露營車不到一個月 慘遭「卡脖子」致死

成都一位民眾4月25日購買大陸長城汽車一款附有電動帳篷的皮卡車，卻在近日發生「卡脖子」意外慘死。這名車主友人及網友均質疑，這款電動帳篷設計存在安全疑慮。

據香港網路媒體《香港01》報導，該名車主在半個月前以人民幣27萬元（合約新台幣120萬元）購入長城汽車旗下皮卡車品牌「長城炮」，該款車的後車廂有一座電動車頂帳篷，帳篷有兩層，往上升像兩層樓，下降後可以摺疊成一個皮卡車後車廂的大小。

車主在交車後不久就發現車頂帳篷品質不佳，本月11日上午他將車開到門市檢修，但車廠人員表示沒有問題。當天下午車主又發現車頂帳篷上方沒有密合，於是自行上去查看，當他將頭伸出去時，脖子卻卡在平行天窗的橫桿上。

車主的朋友試圖操作升降遙控器，附近四、五名工人也加入協助，卻都無法移動橫桿，最終眾人用鋸子鋸開橫桿才將人救出，但該名車主仍因頸部遭到擠壓死亡。

長城汽車15日發布聲明表示，對於遇難者表示哀悼，目前正在密切關注事件的調查進展，將全力協助車頂帳篷品牌「秋野地」，積極配合相關部門的調查。對於這起事故，長城汽車強調，事件進展以秋野地的公告為準。

涉事帳篷企業秋野地則發布聲明稱，在事故發生當日即組織團隊趕赴現場，經初步瞭解，事故是在電動帳篷上升過程中，用戶進入帳篷內發生意外。

對此，網友提出諸多質疑該電動帳篷的安全設計不良，電動帳篷明顯存在設計缺陷，使用說明不清楚。還有網友認為，秋野地的聲明是要將責任都推到車主身上。