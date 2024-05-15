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工業富聯看好AI伺服器新訂單 全球市占率拚4成

中央社／ 台北15日電

鴻海旗下工業富聯董事長鄭弘孟今天表示，已經看到生成式AI伺服器新訂單能見度，預估今年AI應用占雲端運算項目營收比重40%，AI伺服器在全球市占率達40%。

工業富聯今天舉行第1季線上業績說明會，展望今年在人工智慧AI應用業績表現，鄭弘孟預估，今年雲端服務商資本支出強勁，帶動AI伺服器拉貨，預估今年AI貢獻占雲端運算營收比重40%，AI伺服器的全球市占率可到40%。

鄭弘孟表示，工業富聯將攜手客戶，共同推出新一代生成式AI（Gen-AI）伺服器，目前已有新產品訂單能見度。

鄭弘孟指出，工業富聯在AI業務涵蓋價值鏈上游的繪圖晶片（GPU）模組、基板及後端AI伺服器設計與系統整合等業務，可提供從模組、基板、伺服器、高速交換機、液冷系統、整機到資料中心的全供應鏈服務。

受惠AI應用拉貨，工業富聯200G和400G交換機出貨提升，預計今年持續成長，多家客戶的800G交換機也陸續進入新產品導入（NPI）階段，預期今年可貢獻營收。

受益AI伺服器和AI應用占比提升，工業富聯首季營收人民幣1186.88億元，較2023年同期成長12.09%，單季獲利人民幣41.85億元，創歷史同期新高，年增33.77%，每股基本純益人民幣0.21元。

從主要項目來看，第1季雲端運算業務占工業富聯整體業績比重接近5成，創單季新高，AI伺服器占雲端運算業績比重近4成，較去年同期成長近200%，生成式AI伺服器大幅年增近300%。

人民幣 市占率 業績

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