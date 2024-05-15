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軟銀證實清倉阿里股票 馬雲成為阿里第一大股東
軟銀集團宣布已出售其持有的幾乎所有阿里巴巴集團的股份，持股比例已降至接近零。這證實了今年1月的傳聞，當時有消息說軟銀持有的阿里股份已經不足0.5%，阿里創辦人馬雲成為了阿里第一大股東，持股4.5％。
軟銀投資阿里，可以說是有史以來最成功的投資之一，連股神巴菲特都佩服。軟銀當年出資了8,000萬美元，約74億日元，產生了9.7兆日元的回報，翻了1,300多倍。
1999年，馬雲和另外17人籌資人民幣50萬元，創立了阿里巴巴。之後，阿里不斷融資，創始人團隊股份被稀釋。到2005年，美國雅虎投資10億美元，拿走了40％股份，再加上軟銀持有的29.3％的股份，外資持股接近70％。
後來，阿里回購了雅虎的股份，軟銀逐漸成為第一大股東，持股比例曾一度接近35％。
很多人說軟銀是阿里的「救命恩人」，當年發生網路泡沫，阿里也是岌岌可危，融不到錢，面臨著直接倒閉的風險。馬雲到處找錢，也沒人願意投資，最後是孫正義豪爽的給了2,000萬美元，拯救了阿里，之後又投了6,000萬美元。
如今，軟銀清空阿里股份，馬雲成為了第一大股東，阿里也算是真正變成了「中國企業」。
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