阿里巴巴第1季營收成長7% 淨利下滑11%

阿里巴巴集團昨日在美股盤前發布第4季（今年第1季）和2024全年財報，第4季營收雖成長7%，高於市場預期，但淨利潤（非美國通用會計準則）較去年同期下滑11%。阿里巴巴股價今晨在美股收盤下跌6%。

阿里巴巴14日公布第4季（2024年1至3月）及2024財年（2023年4月至2024年3月）業績。第4季，阿里巴巴營收為人民幣2218.74億元（下同，約新台幣9886億元），較去年同期成長7%。調整後淨利潤（非美國通用會計準則）244.2億元，較去年同期下滑11%。

2024財年營收為9411.6億元，年增8%，股東應占盈利為797.4億元，年增9.9%，每股盈利3.91元。經調整淨利潤（非美國通用會計準則）1574.7億元，年增11.3%。

路透社報導，阿里巴巴第4季營收雖有提升，但股東應占盈利為32.7億元，年減86.09%，每股盈利0.16元，導致阿里巴巴股價在美股開盤下跌5.6%。這是由於阿里巴巴去年3月開始歷經了集團25年以來最大的重組，拆分為6個部門，重新專注於中國國內電商的核心業務。

據報導，阿里巴巴董事局主席蔡崇信在財報後的電話會議上對分析師表示，「我們已經看到服裝和電子產品等一些非必需品的復甦」，「我們知道中國消費者有能力，這種消費意願反映了他們對未來的信心」。

阿里巴巴集團首席執行官吳泳銘也在會上說：「本季度業績表明我們的戰略見效，阿里正在重回增長軌道，」包括淘寶和天貓在內的淘天集團，季營收增加4%，訂單量成長兩位數。

報導引述電子商務諮詢公司WPIC Marketing +Technologies首席執行官庫克 （Jacob Cooke）表示，鑑於競爭對手和市場狀況的挑戰，淘寶和天貓強勁的GMV（商品交易總額）和訂單成長令人印象深刻。

事實上，阿里巴巴第4季營收2218.74億元也超出市場普遍預期的2196.6億元。分析師預計阿里巴巴國際數位商務部門將出現強勁成長。

阿里巴巴在香港的股價，下午收盤上漲1.8%。