特斯拉CEO馬斯克母遊杭州 不忘稱讚特斯拉

美國電動車巨頭特斯拉CEO馬斯克的母親梅伊．馬斯克（Maye Musk），在社交平台X上發文，分享自己在杭州旅行時的照片，還秀出收到兒子馬斯克的鮮花，並稱讚所看到的一輛粉紅色特斯拉很可愛。

「第一次參觀一座城市時，我喜歡花一天的時間遊覽。」梅伊．馬斯克說，她和同行人員一起享受杭州之行，還看到了一輛粉紅色的特斯拉汽車。

「很高興看到特斯拉汽車。這輛車很可愛：它是粉色的，儀表板周圍有漂亮的裝飾品。」從照片來看，雖然年屆76歲，但曾任模特兒的梅伊，氣質絕不遜於身邊的年輕少女。

12日母親節當日，梅伊．馬斯克在平台，分享在上海收到兒子馬斯克的鮮花。「感謝你今天為身在上海的我送來美麗的母親節鮮花。我接受電視採訪回來後收獲了巨大的驚喜，採訪中我對特斯拉上海超級工廠贊不絕口。我去的每個地方人們都喜歡特斯拉。」

梅伊．馬斯克還上傳上海景色和不同顏色的特斯拉的照片。

梅伊．馬斯克在個人IG上，上傳一張笑容滿面拿著一款按摩腰帶並發文：「謝謝你送給我這麼可愛的禮物，我期待使用它。」

長江日報集團新媒體「九派新聞」報導，有大陸網友認出這款產品的品牌來自大陸。根據公司網站顯示，生產這款腰帶的SKG成立於2007年，「是一家專注於為個人與家庭提供智能可穿戴健康產品的高新技術企業。」

SKG顧客服務熱線工作人員表示，梅伊馬斯克手中的按摩儀產品型號為G7豪華款，是最新款腰部按摩儀。跟其他款式不同處，在具備脈沖電流功能的基礎上，新增物理震動功能。

已有網路平台以「馬斯克送媽媽母親節禮物」的宣傳語句，促銷這款腰部按摩儀器。購買頁面顯示，估計「到手價」為人民幣1,399元（新台幣6,155元）。