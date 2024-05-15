小米SU7故障換新仍需排隊 門店銷售：提車要等8個月

正式交付40多天後，首批遇到故障的小米SU7車主已經出現，小米集團公關部總經理王化稱，小米汽車可以支持用戶換車訴求，不過有門店銷售表示，目前無論什麼型號配置的小米SU7的交付周期長達8個月，現在付款需要等到明年1月才能提車。

財聯社報導，福建廈門車主溫先生5日駕駛剛提的小米SU7汽車，在行駛39公里後發生了故障，被迫退車。

3天後，湖南耒陽的小米SU7車主李先生在停車過程中剎車疑似突然失靈，且車內發出警報聲，螢幕隨後出現「制動性能受限，請謹慎駕駛」「制動系統故障，請安全靠邊停車」「自動駐車故障」和「坡協助工具異常」等4條異常資訊。

小米集團公關部總經理王化13日在官方微博上回應稱，剎車故障的原因是軟體誤識別，目前已經將這一機率事件進行了修復，並稱小米汽車可以支持該名用戶的退車或換車訴求。

深圳的小米之家汽車銷售表示，整車包修期限為5年或行駛里程不超過10萬公里，包括動力電池及管理系統、驅動電機及其控制器在內的關鍵零部件包修期限為8年或16萬公里，都已先達到者為準。

隨後他補充，在包修期內車輛發生故障了，小米方面可以提供拖車服務。但他也否認了，事故之後小米會為車主提供補貼以及代步車輛的說法。

「擔心車賣的太好，交不出車」，小米集團董事長雷軍先前的擔憂，正在成為現實。目前小米一期工廠的年產能規劃是15萬輛，一期工廠已於2023年6月竣工驗收；二期工廠年產能規劃也是15萬輛，尚未動工。

雷軍在上市發布會上就曾鞠躬，稱「如果你覺得我們做的不好，就直接告訴我們，我們一定會認真聽取，迅速改進。在這裡懇請各位，如果吐槽，還請口下留情。」

雷軍提到現在的輿論環境不是太好，尤其小米熱度又特別高，丁大一點的問題，會被大家拿一萬倍的放大鏡在看，所以自己覺得壓力特別大，請大家能夠理解。