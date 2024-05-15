華為旗艦店數激增 分析師：對蘋果影響最大

據路透報導，華為自2023年12月已在中國大陸開設4家旗艦店，其中一些距離蘋果的門市僅有一步之遙，背後是華為改變銷售策略，意在重新奪回中國大陸智慧型手機的市場寶座。

報導指出，自美國2019年對中國實施貿易制裁，造成華為手機業務癱瘓4年之久，直到其能夠採購國內更換零件。此前，華為品牌店曾在2021年因產品缺貨導致關門。

目前蘋果在中國大陸有47家商店，華為直到2019年才開設旗艦店，目前已有11家。研究機構Counterpoint副總裁齊英楠（Ethan Qi）告訴路透記者，「我認為他們會開設超過20家旗艦店，最終趕上蘋果。」

據市場研究公司GeoQ調查顯示，2023年前10個月，大陸超過5,200家商店獲准銷售華為產品，其中一半以上在三、四線城市，幫助華為在大陸擴大其經銷合作夥伴。

然而，建立更多實體商店顯示華為嚴重依賴線下銷售，Canalys分析師朱嘉弢 （Toby Zhu）指出，華為70至80%的銷售額來自實體商店，而蘋果約有40%的銷售額來自線上，「小米、Oppo和Vivo都受到影響，但目前而言，對蘋果的影響最大。」