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彭博：大陸擬由地方政府購買未售出房屋

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
彭博引述知情人士報導，大陸官方正考慮要求各地地方政府參與吸收數以百萬計尚未售出的住宅，以挽救房地產市場。（中新社）
彭博引述知情人士報導，大陸官方正考慮要求各地地方政府參與吸收數以百萬計尚未售出的住宅，以挽救房地產市場。（中新社）

彭博引述知情人士報導，大陸官方正考慮要求各地地方政府參與吸收數以百萬計尚未售出的住宅，以挽救房地產市場。

報導指出，大陸國務院正就化解存量房產方案向部分監管部門和一些地方政府徵求意見。雖然大陸政府先前曾嘗試數個試點項目，借助國有資金來消化過高存量房屋，但這個新計畫的預期規模將大得多。

知情人士表示，將要求國有銀行提供貸款資金，支持地方國有企業以較大折扣價格，從陷入困境的開發商收購未售出的住宅，用作保障房。當局仍在研究計畫的細節和可行性，若獲通過，需時數月才能最終落地實施。

他們還表示，決策層目前仍在研究該項計畫的細節和可行性，如果方案獲得通過，仍可能需要數月才能最終落地實施。

房地產市場滑坡已經對全球第二大經濟體構成最大拖累，若這項計畫付諸實施，將代表備受關注的政府救市行動進入新階段。今年前四個月住宅銷售額大降約47%，未售出的存量住房居於8年高位，而房地產市場崩盤可能會使約500萬人面臨失業或收入下降的局面。

中共中央政治局會議上個月表示，要統籌研究消化存量房產和優化增量住房的政策措施。投資者持續關注政府下一步行動的具體措施。

雖然大陸過去也曾嘗試政府購買滯銷住房，但大多數規模較小的這些措施都收效甚微。

大陸央行在2023年初設立專門的貸款計畫，向部分金融機構提供人民幣1,000億元資金。這個試點項目就是要在八個城市收購住房，用於當地的廉租房計畫。

經濟觀察報1月報導，青島、福州等多個主要城市用房屋租賃貸款購買了商品房，納為保租房。但是據大陸央行最新季度數據，截至3月使用金額只有人民幣20億元，顯示銀行和地方政府心存謹慎。

自上個月中共中央政治局會議以來，包括杭州在內的幾個大城市已取消限購政策，以刺激銷售。

另外，全大陸逾50個城市推出了住房「以舊換新」政策。據天風證券本周研報，其中只有11個為地方政府或政府支持實體收儲的模式。

大陸央行 房地產 房產

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