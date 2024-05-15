「上市即交付，交付即上量」 小米SU7交車數量破萬

小米汽車15日於微博發文表示，於今日完成第10000輛小米SU7交車，從4月3日上市起僅花43天，官方並保證，會在今年完成10萬台交車目標。

據小米汽車微博發文，第一萬小米SU7車主是來自江蘇無錫的26歲科技公司創業者，該名車主表示，非常非常驚喜。

小米集團董事長雷軍隨後在微博發文回應，43天時間，已經交付了10000台車。這對小米來說是一個重大里程碑。正在繼續擴充產能，確保今年交付10萬台，感謝車主朋友們的耐心和包容。

雷軍4月3日在小米SU7首批交車儀式上宣布，小米SU7開售僅短短幾天時間，就有超過10萬人下定，鎖單量已超過4萬單，而在4月25日發布會上，雷軍更是坦言小米SU7太火，今年的產能就已經賣完了。