快訊

律師詐團勾結檢察官女友幫策畫？北檢否認、桃檢卻證實已自請調查中

非典型家庭教育造就不平凡 劉耕名感謝媽媽擁抱他的不完美

面額250元「農粉幣」這樣領 預計7月1日推出

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「上市即交付，交付即上量」 小米SU7交車數量破萬

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
第一萬小米SU7車主是來自江蘇無錫的26歲科技公司創業者。（圖／取自小米汽車微博）
第一萬小米SU7車主是來自江蘇無錫的26歲科技公司創業者。（圖／取自小米汽車微博）

小米汽車15日於微博發文表示，於今日完成第10000輛小米SU7交車，從4月3日上市起僅花43天，官方並保證，會在今年完成10萬台交車目標。

據小米汽車微博發文，第一萬小米SU7車主是來自江蘇無錫的26歲科技公司創業者，該名車主表示，非常非常驚喜

小米集團董事長雷軍隨後在微博發文回應，43天時間，已經交付了10000台車。這對小米來說是一個重大里程碑。正在繼續擴充產能，確保今年交付10萬台，感謝車主朋友們的耐心和包容。

雷軍4月3日在小米SU7首批交車儀式上宣布，小米SU7開售僅短短幾天時間，就有超過10萬人下定，鎖單量已超過4萬單，而在4月25日發布會上，雷軍更是坦言小米SU7太火，今年的產能就已經賣完了。

小米汽車 車主 驚喜

延伸閱讀

陸網友扮雷軍、周鴻禕維妙維肖 他自稱評論員「老糊」抖音走紅

雷軍：勿給年輕人太多建議 要相信他們 網讚：懂青年

大陸民眾搶瘋？小米SU7成理財產品 二手車報價比新車貴26萬

李想要送理想新車 小米創始人雷軍直播先買了 以表支持

相關新聞

大陸何時開放到馬祖旅遊？北京：福建省將適時組踩線團

大陸文旅部副部長饒權4月28日表示將率先開放福建民眾到馬祖旅遊，如今已經歷近3周都沒有具體消息，而大陸國台辦則表示，「福...

香港海關查獲走私貨品到中國新路線 迂迴經台灣

香港海關最近在一艘前往台灣的遠洋船查獲大批走私品，最終目的地是中國大陸，這是香港首次發現的一起遠洋船經台灣迂迴走私貨物到...

日系汽車在華苦戰 本田擬要求1700名大陸員工自願離職

由於在大陸銷售低迷，本田汽車開始在當地正式員工中，徵求自願離職人員。對象是在工廠從事生產業務的員工，已有約1,700人自...

路透：中國大陸廠商開發HBM取得進展 目前聚焦HBM2

路透引述消息人士和相關文件指出，兩家中國大陸晶片製造商正開發用於人工智慧（AI）晶片組的高頻寬記憶體（HBM）晶片已取得...

「上市即交付，交付即上量」 小米SU7交車數量破萬

小米汽車15日於微博發文表示，於今日完成第10000輛小米SU7交車，從4月3日上市起僅花43天，官方並保證，會在今年完...

大陸容許外國郵輪旅客 免簽證參加旅行團入境停留15日

大陸國家移民管理局15日發布公告，外國旅遊團乘坐郵輪從天津、遼寧大連、上海等13個城市的郵輪口岸免辦簽證整團入境，並經境...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。