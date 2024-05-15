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大陸何時開放到馬祖旅遊？北京：福建省將適時組踩線團

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
大陸官方4月底已宣布將開放福建民眾到馬祖旅遊，國台辦15日才表示福建省將適時組織踩線團赴馬祖。圖為馬祖北竿的小三通售票櫃台。（記者廖士鋒／攝影）
大陸官方4月底已宣布將開放福建民眾到馬祖旅遊，國台辦15日才表示福建省將適時組織踩線團赴馬祖。圖為馬祖北竿的小三通售票櫃台。（記者廖士鋒／攝影）

大陸文旅部副部長饒權4月28日表示將率先開放福建民眾到馬祖旅遊，如今已經歷近3周都沒有具體消息，而大陸國台辦則表示，「福建省將適時組織旅行社踩線團赴馬祖考察」。

兩岸旅遊開放議題，目前仍是各界關注焦點，大陸國台辦發言人陳斌華15日再次表示，奉勸民進黨當局順應兩岸民眾希望兩岸人員往來正常化和各領域交流常態化的強烈呼聲，儘快取消種種不合理限制和禁令，為兩岸旅遊恢復正常創造條件。

對於大陸方面近日公布包括北京在內的20個城市民眾可上網申請更換過期的「大通證」，這是否為只要台灣開放大陸旅客申請「入台證」就可以成行？陳斌華則指出，網路申請更換大陸居民來往台灣通行證是「便利大陸居民出行」的實際舉措，並重申大陸居民赴台旅遊已於4月28日大陸文旅部宣布安排。

對於大陸文旅部副部長饒權4月28日表示將率先開放福建民眾到馬祖（我方連江縣）旅遊，陳斌華則表示，「福建省將適時組織旅行社踩線團赴馬祖考察」。

此外，有媒體報導，台灣政府觀光部門在大陸微博、微信等社交媒體平台運營帳號行銷台灣觀光，今年更計畫在小紅書上開設帳號，陳斌華對此則指，民進黨當局的做法是不折不扣的「雙標」。大陸旅遊市場規模巨大、紅利巨大，任何人任何機構都無法忽視。「民進黨當局一邊遮遮掩掩，企圖享受兩岸紅利，一邊又罔顧民意，出爾反爾、一意孤行，不斷製造兩岸交流交往的障礙，損害兩岸業界和民眾的利益福祉」，他強調，「奉勸他們儘快改弦更張」，採取切實行動為兩岸旅遊恢復正常創造條件。

最後是大陸國安部近期公告兩份規章，提到國安機關執法人員對民眾電子設備「查驗」的程式與內容，被認為可能降低台灣民眾赴陸旅遊意願，陳斌華對此表示兩個部門規章是國家安全機關落實全面依法治國戰略部署的有力舉措，同時強調，大陸方面一貫鼓勵支持兩岸同胞交流交往，積極推動兩岸各領域交流合作，依法保護台灣同胞合法權益。「民進黨惡意炒作，欺騙恐嚇台灣民眾，干擾阻撓兩岸正常交流，不得人心」。

福建 陳斌華 馬祖

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