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QFII投資動向揭曉 「聰明錢」重押城市銀行股
隨著第1季財報收官，有「聰明錢」之稱的合格境外機構投資者（QFII）資金持倉動向揭曉。QFII對銀行類股持倉量多且較為穩定，前五大重倉股中有四家是城商行，分別為南京銀行、寧波銀行、西安銀行和上海銀行，行業整體持倉市值高達人民幣461.8億元（新台幣2,032億元），遠超其他行業。
與QFII重倉城商行不同，同樣作為外資風向標的北向資金，則更加青睞於全國性銀行。
時代財經報導，一直以來，QFII都是外資進入A股市場的重要管道，作為海外長線資金的代表，布局路線備受廣大投資者關注。
Wind顯示，第1季QFII現身719家A股上市公司的前十大流通股東名單中，持倉總量為82.5億股，與上季相比下降5.5億股，持股總市值達人民幣1,051億元。
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