東方風電 開發新超級電容

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／綜合報導
東方風電設計研發的行業首款適用於風電變槳系統的鋰離子超級電容模組。圖／本報四川德陽傳真
東方風電設計研發的行業首款適用於風電變槳系統的鋰離子超級電容模組。圖／本報四川德陽傳真

近日，總部位於四川德陽的東方風電傳來消息：由該企業自主研發的適用於風電變槳系統的鋰離子超級電容模組成功研製，標誌著東方風電成為行業首家在變槳系統後備電源搭載鋰離子超級電容模組的整機廠。該產品將為未來超大型風電機組提供全新的變槳系統後備電源解決方案。

據介紹，後備電源是風電變槳系統的關鍵核心部件之一，是電網故障時保證風電機組能夠安全停機的唯一供電電源。隨著風電機組大型化提速，葉片愈來愈長，槳葉安全順槳所需要的能量也愈來愈大，傳統超級電容能量密度低的缺點逐漸凸顯，使用超級電容需要通過串並聯方式進行擴容，造成變槳系統體積大、成本高、不便於維護。

東方風電變槳研發團隊堅持開拓創新，定製開發了一體式結構的鋰離子超級電容模組。鋰離子超級電容使用混合電極材料，在一個電解池中實現了鋰離子電池和超級電容器的原理和技術結合，使其在保持超級電容器高功率密度、長壽命和快速充電特性的同時，大幅度提高了能量密度，其能量密度是超級電容的6到10倍，具有良好的應用前景。

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