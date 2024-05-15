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特斯拉上海儲能廠 估明年Q1量產

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區管委會官方微信公眾號13日發布消息，特斯拉上海儲能超級工廠建設項目已核發施工許可證，計畫於5月開工，明年一季度將實現量產。

中央社報導，據該微信公眾號消息指出，該項目占地面積約20萬平方公尺，總投資約人民幣14.5億元（約新台幣64.9億元），上海儲能超級工廠將生產超大型商用儲能電池Megapack，幫助電網運營商、公用事業公司等更高效存儲和分配可再生能源

臨港新片區審批審查中心副主任、項目建設服務辦負責人閔之光表示，特斯拉上海儲能超級工廠項目應用臨港新片區在工程建設領域新推出的「項目服務包」，透過此種工具讓企業能快速獲得相對準確且全面的政府服務要求、管理要求。

中國媒體每日經濟新聞報導，據計畫，特斯拉儲能超級工廠初期規畫年產商用儲能電池1萬台，儲能規模近40GWh（Gigawatt-hour百萬瓩小時），適用於可再生能源系統、峰值需求管理。

據中國高工產業研究院（GGII）數據，2022年中國儲能鋰電池出貨量為130GWh，意味著特斯拉上海超級儲能工廠的產能，相當於中國2022年儲能鋰電池出貨量的三分之一。

據中國媒體貝殼財經4月報導，北京社科院副研究員王鵬表示，隨著可再生能源的普及和電網穩定性的需求增加，中國儲能市場的需求將持續增長，特斯拉進軍中國國內儲能行業，將加劇儲能市場的競爭，但也會推動整個行業的發展和創新，特斯拉的技術和品牌影響力將對市場格局產生深遠影響。

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