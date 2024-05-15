上海成立多間計量測試中心

上海市市場監督管理局13日舉辦的世界計量日主題活動上，一批高精尖領域測試中心揭牌籌建或成立。

中新社報導，計量是高端製造領域和科創中心建設的關鍵。上海擬通過「計量」支撐，助先導產業跑更快。

集成電路（半導體）是上海的三大先導產業之一。作為全國集成電路領域首批產業計量測試中心之一，「國家集成電路微納檢測設備產業計量測試中心（上海）」當天揭牌籌建。該中心以同濟大學為主體，聯合張江實驗室共同籌建，將從專業研究、技術能級以及資源共享、創新活力等方面實現「強強聯合」，促進全產業鏈開放合作、資源集聚、成果共享，引導產業鏈上中下游企業深度合作，推動創新鏈、產業鏈、計量鏈深度融合。

據悉，中心將開展晶圓級納米標準物質研發製造，此項目將推進完成集成電路產業專用自溯源納米長度計量技術體系建設，即實現「用自己的尺量自己的產品」。

當日，上海市智慧照明產業計量測試中心正式成立，上海市高精度北斗導航產業計量測試中心、上海市新能源線纜產業計量測試中心兩家市級產業計量測試中心揭牌籌建。

數據顯示，目前，上海已建成8家市級產業計量測試中心，形成覆蓋生物醫藥、空間能源、氫燃料電池等多領域的產業計量測試服務體系。

上海市場監管部門表示，一批立足新興產業和未來產業的測試中心，將為上海完善現代化產業體系帶來強勁動能。 以此次獲批籌建的上海市高精度北斗導航產業計量測試中心為例，其建設將從底層導航算法測試驗證開始，實現高精度北斗導航產品全方位、全產業鏈的測試需求，解決無人系統產品高精度高可靠高可用定位性能等問題，為導航控制系統研發、試驗與應用提供重要基礎技術支撐。