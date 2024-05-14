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華為Mate 70 傳將採用麒麟9100晶片

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
華為Mate 70傳將採用麒麟9100晶片。路透
華為Mate 70傳將採用麒麟9100晶片。路透

華為將在今年秋天發表新款手機Mate 70，業界傳出可能搭載最新晶片麒麟9100，安兔兔跑分有望突破110萬以上，它的性能可能與高通驍龍8 Gen1相近。

新商業觀察報導，在美國最新封殺政策下，高通和英特爾以後可能都無法向華為再提供任何晶片，英特爾影響的是華為的PC業務，而高通影響的是華為的手機業務。

不過，眼下華為手機已經有能力完全脫離高通晶片，採用重新回歸的自研麒麟晶片自給自足，前不久發表的華為Pura70全系均搭載麒麟晶片，目前已經實現了完全現貨供應，說明麒麟晶片的產能毫無問題。

接下來華為要解決的是麒麟晶片的性能問題，去年一砲而紅的華為Mate60系列手機，搭載的麒麟9000S性能大概是和驍龍888差不多的水平(可能略差一些)，而華為Pura70系列搭載的麒麟9010處理器性能稍有提升大概15%-20%左右，但在關鍵效能上有極大的進步。

不過無論是麒麟9000S還是麒麟9010，實際性能相較其他大陸國產手機採用高通晶片差距還是挺大的。好消息是，今年華為還有全新的麒麟晶片要登場，會在下半年華為Mate70系列上首發搭載。

據陸媒爆料，華為新的麒麟晶片據說調試的很好，目前比較順利，跑分有望突破110萬以上，該晶片很有可能命名為麒麟9100，它的性能可與高通驍龍8 Gen1相媲美，驍龍8 Gen1作為大火龍（過熱問題），麒麟9100功耗肯定會低得多，那麼它的上限自然比驍龍8 Gen1高。

另外在備貨上，華為Mate70系列也是達到了新高，這也意味著全新的麒麟晶片量產也沒問題。另外華為Mate70系列還將首發完全不含安卓代碼的純血鴻蒙OS NEXT，自研系統+自研晶片將有著獨到的優化加成。

華為Mate70系列的發表時間可能是9月或10月，而屆時不光蘋果最新的iPhone16系列要發表，高通和聯發科也將帶來自己的全新旗艦晶片驍龍8 Gen4和天璣9400，均採用3奈米工藝打造，不知道華為麒麟9100還有Mate70系列能否頂住壓力？

晶片 華為

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