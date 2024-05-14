聽新聞
test
0:00 / 0:00
大陸逾千萬名大專生畢業季將至 官方要求千方百計促就業
大陸即將邁入畢業季，各大企業正紛紛啟動「春招」，而大陸國務院副總理丁薛祥則要求「千方百計促進高校畢業生就業」，並提到要加快政策性崗位招錄，規模上能擴盡擴，「鼓勵畢業生到基層建功立業」。
大陸「全國高校畢業生等青年就業創業工作視訊會議」14日在北京舉行，丁薛祥表示，官方高度重視高校（大專院校）畢業生等青年就業創業工作，他要求更加突出就業優先導向，千方百計促進高校畢業生就業，確保青年就業形勢總體穩定。
丁薛祥強調，要持續挖潛拓寬高校畢業生就業管道，幫助畢業生盡早實現就業，更大力度開拓市場化崗位，用足用好穩崗促就業政策，結合重大工程重大項目、重大擴內需舉措，開發更多崗位，穩定並加快政策性崗位招錄，「規模上能擴盡擴，時間上能早盡早」，組織實施好基層服務項目，鼓勵畢業生到基層建功立業。
公開資料顯示，大陸2024年大專院校畢業生將達到1179萬人，較去年增加21萬人，大陸官方已經推出措施希望能夠增加就業。
例如大陸教育部早在2023年12月就印發「關於做好2024屆全國普通高校畢業生就業創業工作的通知」，提出26條舉措，要求各地各院校「實施2024屆全國普通高校畢業生就業創業促進行動，全力促進高校畢業生就業」。
大陸人社部近日會同有關部門實施2024年「三支一扶」計畫，提出引導鼓勵大專院校畢業生到基層工作，服務期為2年，在全大陸招募3萬4,430名畢業生到基層從事支教、支農、支醫和幫扶鄉村振興等服務。
大陸國家統計局副局長盛來運4月指出，儘管各級黨委政府非常重視，也在積極地為大學生就業創造有利的條件，「但從一季度情況來看，青年失業率還是略有上升的，需要高度關注」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言