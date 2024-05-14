大陸逾千萬名大專生畢業季將至 官方要求千方百計促就業

大陸即將邁入畢業季，各大企業正紛紛啟動「春招」，而大陸國務院副總理丁薛祥則要求「千方百計促進高校畢業生就業」，並提到要加快政策性崗位招錄，規模上能擴盡擴，「鼓勵畢業生到基層建功立業」。

大陸「全國高校畢業生等青年就業創業工作視訊會議」14日在北京舉行，丁薛祥表示，官方高度重視高校（大專院校）畢業生等青年就業創業工作，他要求更加突出就業優先導向，千方百計促進高校畢業生就業，確保青年就業形勢總體穩定。

丁薛祥強調，要持續挖潛拓寬高校畢業生就業管道，幫助畢業生盡早實現就業，更大力度開拓市場化崗位，用足用好穩崗促就業政策，結合重大工程重大項目、重大擴內需舉措，開發更多崗位，穩定並加快政策性崗位招錄，「規模上能擴盡擴，時間上能早盡早」，組織實施好基層服務項目，鼓勵畢業生到基層建功立業。

公開資料顯示，大陸2024年大專院校畢業生將達到1179萬人，較去年增加21萬人，大陸官方已經推出措施希望能夠增加就業。

例如大陸教育部早在2023年12月就印發「關於做好2024屆全國普通高校畢業生就業創業工作的通知」，提出26條舉措，要求各地各院校「實施2024屆全國普通高校畢業生就業創業促進行動，全力促進高校畢業生就業」。

大陸人社部近日會同有關部門實施2024年「三支一扶」計畫，提出引導鼓勵大專院校畢業生到基層工作，服務期為2年，在全大陸招募3萬4,430名畢業生到基層從事支教、支農、支醫和幫扶鄉村振興等服務。