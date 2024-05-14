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「新一線城市」杭州房地產不再限購 土地拍賣僅以底價成交

中央社／ 上海14日電
大陸大多數城市已解除住房限購措施，尤以「新一線城市」杭州全面放開限購最受關注。新華社
大陸大多數城市已解除住房限購措施，尤以「新一線城市」杭州全面放開限購最受關注。新華社

中國大多數城市已解除住房限購措施，尤以「新一線城市」杭州全面放開限購最受關注。分析認為，儘管看房人數增加，但要根本扭轉房市很難，杭州最新的土地拍賣也僅以底價成交。

在中國大陸，土地拍賣堪稱房地產市場的「上游」，也反應房市的冷暖。

杭州9日宣布全面取消限購後，14日首場土地拍賣結束，總出讓面積26.74萬平方公尺，總建築面積35.65萬平方公尺，起始總價人民幣38.94億元（約新台幣171億元，下同）。4個涉及住宅的地塊最終都只以底價成交。

澎湃新聞引述浙報傳媒地產研究院院長丁建剛說，這批地塊拍賣公示是在杭州取消限購之前，而且都位在近郊或遠郊，在目前房企拿地謹慎的情況下，熱度低迷在預料之中，「與政策幾乎沒有關聯度」。

無獨有偶，安徽省會合肥市10日舉行今年第2輪土拍，總共出讓4個地塊，最後全由當地國企拿下。其中，合肥城建拿下合肥市新站的地塊，總金額約10.93億元，溢價率僅0.25%。而在2月底合肥首次土拍時，3幅地塊平均溢價率為29%，這次熱度明顯降溫。

據第三方機構中指研究院數據，今年1至4月，拿地金額前100名的房企拿地總額2850億元，年減9.5%。中指研究院表示，雖然4月部分一、二線城市依舊有土地推出，但房企拿地更加謹慎。

4月底以來，成都、杭州、西安等城市紛紛宣布全面取消房市限購，杭州甚至表示「買房即可落戶」，外界關注對於提振房市有多大效用。

微信公眾號「吳曉波頻道」10日刊文，引述德科地產總編輯劉德科表示，杭州的房市政策可能「會有一兩個月的政策效果」；58安居客房產研究院分院院長張波也說，除了北京、上海、深圳之外，大部分城市已經是「事實不限購」，限購全面放開是給市場繼續釋放信號，表示各地政府「不會放任房地產市場持續降溫」的決心。

文章並引述易居研究院在4月底的報告說，當前住宅庫存的矛盾點不在於房企供應了很多房源，而在於庫存消化能力一直處於低位。而對於一些去庫存壓力不大的城市來說，取消限購雖然不會支撐房價騰飛，卻可能吸引人才到來，杭州和西安就是例子。

庫存 微信 房地產

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