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否認與中共軍方聯繫 禾賽科技喊告美國防部

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸光學雷達大廠禾賽科技13日起訴美國防部，因其在今年1月將該公司列入據稱與北京軍方合作的公司名單「1260H」，禾賽否認與中國軍方的聯繫。美聯社
大陸光學雷達大廠禾賽科技13日起訴美國防部，因其在今年1月將該公司列入據稱與北京軍方合作的公司名單「1260H」，禾賽否認與中國軍方的聯繫。美聯社

大陸光學雷達大廠禾賽科技13日起訴美國防部，因其在今年1月將該公司列入據稱與北京軍方合作的公司名單「1260H」，禾賽否認與中國軍方的聯繫。

據路透報導，雖然被列入該名單並不意味著立即被禁止，但這對美國實體和公司來說是一個警告，提醒它們與這些公司做生意的風險。

光學雷達被視為軍民兩用技術，軍事上能用於無人駕駛車和無人機自主導航。路透報導指出，禾賽科技的產品用於幫助自動駕駛汽車和駕駛輔助系統獲取道路3D地圖，該公司13日表示，產品的設計和製造用於商業和民用，「沒有任何中國政府或軍事機構試圖影響或控制禾賽的管理、策略或研發營運。」

禾賽2023年2月在美國納斯達克交易所上市，該公司指出，被列入1260H名單為公司造成「嚴重的聲譽損害、顯著的股價下跌和業務機會的流失」，禾賽要求美國地方法院命令政府將其從名單中移除。

據美國國防部網站，五角大廈依照2021年度國防授權法（NDAA）1260H節法定要求，公布在美國直接或間接運營的「中國軍事企業」（Chinese military companies）更新名單。

大陸光學雷達大廠禾賽科技13日起訴美國防部。圖為3月28日發布的電動車小米SU7，其中小米 SU7 Pro及小米SU7 Max搭載禾賽光學雷達AT128。圖／取自和賽科技官網
大陸光學雷達大廠禾賽科技13日起訴美國防部。圖為3月28日發布的電動車小米SU7，其中小米 SU7 Pro及小米SU7 Max搭載禾賽光學雷達AT128。圖／取自和賽科技官網

五角大廈 國防部 美國

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