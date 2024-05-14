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中國又一房企債券違約 雅居樂股價盤中下挫17%

中央社／ 台北14日電

中國房地產開發商雅居樂今天發布公告指出，由於公司面臨流動性壓力，尚未支付於昨天到期的2020票據債券利息，並預期無力履行境外債務項下的所有付款義務。這是雅居樂首次發生美元債券違約。

2020票據分別為2020年10月8日及2020年11月10日有關發行於2025年到期4.83億美元（約新台幣156億元）的6.05%優先票據。

雅居樂集團在港交所發布的公告中表示，將與債權人保持積極溝通，並將積極探討最佳的解決方案以實現長期持續發展，維護各持分者的利益。並且稱，未能支付相關利息可能會導致公司債權人要求加速償還債務。截至公告日期，尚未接獲相關債權人就2020票據發出任何加速還款通知。

雅居樂集團也說明目前業務狀況，今年前4個月，預售總值為人民幣65.5億元（約新台幣293億元），較2023及2022年同期分別下降68.0%及73.9%。

雅居樂集團表示將繼續盡全力、有序、切實推進項目交付，維持集團的正常營運。亦將繼續採取措施加快物業預售、收取銷售所得款項，努力改善資產負債狀況。

同時雅居樂集團稱，正在考慮所有可能的行動，將聘請外部財務及法律顧問協助評估集團的資本結構及流動性狀況，尋求可行的解決方案，並將適時積極與境外債權人就潛在解決方案進行溝通。

香港經濟日報報導，今天開盤雅居樂集團股價大跌，盤中一度下挫17%，報港幣0.58元，中午報0.62元，跌11.4%。

第一財經報導，今年3月，穆迪曾將雅居樂集團各類評級全面下調，其中企業家族評級從Caa1下調至Caa2，2025年到期的高級無抵押票據評級從Caa2下調至Caa3，此外高級無抵押永續票據評級從Caa2下調至Ca。這是自2022年12月後，穆迪對雅居樂評級再次下調。

利息 台幣 溝通

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