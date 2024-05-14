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蘋果Vision Pro即將登陸？已完成3C認證制度流程

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
中國質量認證中心（CQC）14日發布公告，蘋果的混合實境頭戴裝置Vision Pro以「穿戴式電腦」的名稱完成3C認證流程。(美聯社)
中國質量認證中心（CQC）14日發布公告，蘋果的混合實境頭戴裝置Vision Pro以「穿戴式電腦」的名稱完成3C認證流程。(美聯社)

據陸媒報導，中國質量認證中心（CQC）14日公告，蘋果的混合實境頭戴裝置Vision Pro以「穿戴式電腦」的名稱完成3C認證流程。認證發證日期為2024年5月13日。

CQC隸屬於大陸國務院國有資產監督管理委員會，是大陸執行品質認證工作的機構。據每經網報導，3C認證制度是中國大陸對涉及人身健康安全的產品依法實施的強制性產品認證制度。一般情況下，未獲3C認證的相關產品不得進口、出廠與銷售。

報導指出，中國質量認證中心網站上顯示，Vision Pro的生廠商為立鎧精密科技（昆山）有限公司。

據彭博報導，蘋果已從海外專賣店召集數百名員工飛往加州總部庫比蒂諾，在上周進行四天培訓，教導他們如何向顧客介紹、示範Vision Pro的各種功能。蘋果規劃在6月10至14日舉行全球開發者大會（WWDC）後，在美國以外市場開賣Vision Pro。

引述分析師觀察，因Vision Pro售價不菲，在美國上市之初雖受到熱捧，目前銷售與興趣減弱，需求已在放緩。Vision Pro把市場開展到國外，或能有所突破，日本與中國大陸的消費者對虛擬實境的科技一向有較高興趣，不過價格太高這一點，可能還是一大障礙。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）日前在財報說明會上指出，蘋果長期看好佔該公司淨銷售額18%的中國大陸市場，他表示，「我對中國市場感覺良好。我更多考慮的是長遠利益，而非未來一周左右的時間」。

3C Vision

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